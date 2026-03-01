Patricia Bullirch utilizó una foto de Néstor Kirchner y La Cámpora para apoyar a Javier Milei

Durante los festejos, la agrupación juvenil La Cámpora desplegó un inmenso lienzo con el rostro del fallecido expresidente Néstor Kirchner sobre la fachada del Palacio Legislativo.

El error —o manipulación— no pasó inadvertido en las redes sociales, donde usuarios recordaron el archivo fotográfico original de 2012. La publicación de Bullrich buscaba calentar los motores para el discurso presidencial de este domingo, pero terminó centrando la atención en el uso de herramientas de edición para simular un apoyo masivo que, en ese registro específico, pertenecía a una era política opuesta.

No se descarta que efectivamente sea una estrategia digital de LLA para generar interacciones en las redes sociales. Como bien se dice en el mundo digital, "baitear".

