Patricia Bullirch utilizó una foto de Néstor Kirchner y La Cámpora para apoyar a Javier Milei
La jefa del bloque de La Libertad Avanza quizás intentó buscar interacciones con una foto histórica del kirchnerismo. ¿Error o baiteo?
La previa de la Asamblea Legislativa de este domingo se vio envuelta en una nueva polémica digital, debido a que la senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, publicó un mensaje de apoyo al presidente Javier Milei utilizando una imagen que resultó ser una edición falsa de un histórico acto del kirchnerismo.
En muestra de apoyo al Presiente en la antesala a la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, la exministra de Seguridad subió una foto de una supuesta bandera argentina gigante, con la cara de Milei, en el Congreso. Esa imagen ya había sido utilizada por tuiteros libertarios en otras ocasiones.
"Presidente, hoy los 21 Senadores de LLA te esperamos así y con 5 Leyes extremadamente reformistas aprobadas", escribió la senadora.
El origen de la imagen fake que usó Patricia Bullrich
La foto que intentó pasar como una muestra de apoyo libertario es, en realidad, un registro del 3 de mayo de 2012. En aquella jornada, el Congreso de la Nación votaba la reestatización de la petrolera YPF, un proyecto impulsado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Durante los festejos, la agrupación juvenil La Cámpora desplegó un inmenso lienzo con el rostro del fallecido expresidente Néstor Kirchner sobre la fachada del Palacio Legislativo.
El error —o manipulación— no pasó inadvertido en las redes sociales, donde usuarios recordaron el archivo fotográfico original de 2012. La publicación de Bullrich buscaba calentar los motores para el discurso presidencial de este domingo, pero terminó centrando la atención en el uso de herramientas de edición para simular un apoyo masivo que, en ese registro específico, pertenecía a una era política opuesta.
No se descarta que efectivamente sea una estrategia digital de LLA para generar interacciones en las redes sociales. Como bien se dice en el mundo digital, "baitear".
