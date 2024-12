Javier Milei le marca la cancha a Mauricio Macri: "Si con el PRO no vamos juntos en todo..."

De esa manera el Presidente condicionó un eventual acuerdo electoral con el PRO a una alianza electoral a nivel nacional. El mandatario consideró que si eso no llegara a pasar sería “engañar al electorado”, lo que dejó en claro que no permitirá, en declaraciones a Forbes Argentina.

Para el mandatario, las elecciones serán “extremadamente importantes para marcar la velocidad de las reformas”, y responsabilizó a "la política" de "empastar todo", lo que -expuso- incrementó el impacto en la sociedad de los cambios implementados. “Podríamos haberlo hecho muchísimo más rápido”, aseguró.

Consultado sobre la chance de trazas alianzas electorales por distritos, el mandatario planteó: “No hago ese cálculo. Me niego rotundamente. Eso es hacerle trampa al electorado”.

“O vamos juntos en todo o vamos separados. Trampas al electorado, no. Los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado. Del otro lado no me interesa porque yo no estoy, no tengo nada que hablar con los kukas”, sentenció.

Milei sostuvo que en 2025 irá por una reforma "más profunda" que no solo incluya desregulación sino una reforma más profunda del Estado para "achicarlo más todavía". El Presidente también habló de una posible reforma laboral y una previsional y dicen que hasta ahora sólo aplicó "un cuarto de las reformas" que tiene planificadas.

