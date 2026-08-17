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Javier Milei reapareció en un homenaje a San Martín: "Perdimos libertades en nombre de ampliar el Estado"

Javier Milei encabezó el acto en homenaje a San Martín.

Javier Milei encabezó el acto en homenaje a San Martín.

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Luego de casi 10 días sin agenda, el Presidente encabezó este lunes el homenaje al General San Martín en el barrio de Retiro en su reaparición en público.

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Con una agenda cargada de fuertes cruces institucionales, encuentros con mandatarios provinciales y cumbres económicas de peso internacional, el Gobierno nacional de Javier Milei puso en marcha una semana marcada por la actividad política y la gestión en distintos frentes este lunes con un acto en homenaje al General San Martín.

El plato fuerte de los primeros días estará centrado en el plano conmemorativo y organizativo, mientras que la segunda mitad de la semana concentrará las definiciones económicas y la proyección de la administración libertaria ante los principales referentes del mercado y la política exterior.

En tanto, la semana para Milei inició este lunes con el acto que encabeza en Retiro, por el nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín.

Minuto a minuto del acto de Javier Milei en homenaje a San Martín

Principales frases de Javier Milei en el acto homenaje a San Martín

1. El legado sanmartiniano y la libertad como premisa

El Presidente destacó que la gesta libertadora de San Martín no se limitó a la emancipación militar del continente, sino que dejó un mandato moral e institucional basado en la soberanía individual y la conformación de una nación con leyes que preserven esos derechos.

"Su lugar en nuestra historia no podría ser más alto, pues fue quien nos liberó del yugo español [...] y nos dejó un legado inmortal encarnado en una frase que es una obligación para todos nosotros: seamos libres, que lo demás no importa nada".

Asimismo, subrayó que la independencia política carecía de valor real si no iba acompañada de la autonomía de los ciudadanos frente al poder de turno:

"Independencia sin libertad era vacía, pues no implicaba otra cosa más que cambiar un tirano español por un criollo. Su gesta, su esfuerzo y su sacrificio encerraban esta consigna poderosa: le demandaban también a las entonces Provincias Unidas del Río de la Plata darse a sí mismas una Constitución que preserve y aumente la libertad."

2. Crítica a la pérdida de libertades y al crecimiento del Estado

En otro tramo de su mensaje, Milei reflexionó sobre el rol histórico del pueblo argentino y advirtió sobre cómo, de manera paulatina, se relegaron los principios fundacionales en favor de estructuras estatales más amplias.

"San Martín murió ignorado por el país al que le dio todo. No tuvo un gobierno que lo homenajeara en vida, sino que tan solo tuvo el silencio. Recién décadas después, la Argentina aprendió a hacerle justicia a su nombre. Eso debería interpelarnos hoy."

En sintonía con su visión económica, el jefe de Estado argumentó que las restricciones se impusieron de forma progresiva:

"Fuimos perdiendo nuestra libertad para comerciar, fuimos perdiendo nuestra libertad para emprender, fuimos perdiendo nuestra libertad para soñar con un futuro mejor, fuimos perdiendo nuestra libertad también para criticar a quienes suprimían nuestras libertades. Y estas libertades fueron perdidas en nombre de ampliar un Estado gigante".

3. Defensa nacional, seguridad y el rol de las Fuerzas Armadas

Al abordar los desafíos geopolíticos e internos del país, el Presidente cuestionó el tratamiento que recibió el instrumento militar en las últimas décadas y abogó por su jerarquización.

"Por demasiado tiempo, el instrumento militar de nuestro país, encargado de hacerle frente a estas amenazas externas contra nuestras libertades, fue demonizado y desfinanciado. Nosotros entendemos que este camino fue equivocado y que, para poder pararnos firmemente en el concierto de las naciones y defender nuestros intereses, necesitamos unas Fuerzas Armadas equipadas y bien formadas."

En la misma línea, remarcó la importancia de respaldar a las fuerzas de seguridad en el orden interno:

"Por eso, para protegernos contra estas enfermedades del alma, debemos tener a policías capaces, entrenados y vigilantes que defiendan a los ciudadanos honestos de quienes quieren romper la ley. Pues el ladrón es también un tirano del prójimo y defender la libertad de Argentina es oponerse con toda la fuerza pública a los criminales."

4. Conclusión y perspectiva hacia el futuro

Para cerrar, el mandatario ratificó el rumbo económico e ideológico de su administración, insistiendo en que el orden y la prosperidad son los únicos caminos para consolidar una sociedad verdaderamente libre.

"Sabemos que este camino es arduo y también sabemos que hay algunos que quieren que vuelva el pasado en el que vivíamos, porque, si bien la mayoría se empobreció con el modelo anterior, una mínima minoría se benefició enormemente."

El discurso concluyó con una proclama en favor de los principios liberales y el ideario sanmartiniano:

"Por eso, todo nuestro esfuerzo debe ir a preservar, en todos los frentes, el mayor legado del general San Martín: una patria libre y un pueblo creciente. No hay mejor forma de honrar su memoria que convertirnos en el mejor país que podemos ser. Hoy, más que nunca, ¡que viva el General San Martín! ¡Que viva la Argentina! [...] ¡Y viva la libertad, carajo!".

Cómo ver en vivo el acto de Javier Milei

La agenda semanal del Gobierno de Javier Milei

Lunes y martes: homenaje patrio, mesa política y el operativo rumbo a la visita papal

  • Lunes 17/08: A las 15:00, el presidente Javier Milei encabezará el acto oficial por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, que se llevará a cabo al pie del monumento emplazado en la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro.

  • Martes 18/08: La jornada comenzará a las 11:00 con la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier. Más tarde, al mediodía (13:00), tendrá lugar una nueva reunión de la Mesa Política.

    Uno de los puntos más destacados de la tarde ocurrirá a las 17:00, cuando la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabece la primera reunión interdisciplinaria para coordinar los detalles de la visita del papa León XIV a la Argentina, un cónclave que reunirá a ministros del Gabinete, autoridades eclesiásticas y funcionarios del Gobierno de la Ciudad. En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto al secretario de Energía, mantendrá un encuentro con los gobernadores del Norte Grande para avanzar en el proyecto de zonas cálidas.

Miércoles y jueves: gobernadores en Casa Rosada, el Council de las Américas y la cumbre antidrogas

  • Miércoles 19/08: La agenda parlamentaria y federal continuará en la Casa Rosada, donde Diego Santilli recibirá al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, para evaluar temas de la agenda patagónica y productiva.

  • Jueves 20/08: Será una de las jornadas más intensas de la semana. Por la mañana, Santilli participará de la apertura formal del tradicional Council de las Américas. A las 12:30, el presidente Javier Milei tomará la palabra en el Hotel Alvear para brindar la conferencia magistral titulada “Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas”.

    A su vez, entre el martes 18 y el jueves 20, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, participará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la XL Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), un cónclave coorganizado por la Argentina y la DEA.

Viernes: cierre federal en Rosario

  • Viernes 21/08: La actividad oficial de la semana culminará por la tarde en la provincia de Santa Fe, con la presencia del presidente Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde participará de la ceremonia por un nuevo aniversario de la institución y ofrecerá un discurso ante el sector empresario y agroindustrial.

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