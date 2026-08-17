Feriados: Javier Milei firmó el decreto que avala la eliminación del Día del Respeto a la Diversidad Cultural

La decisión oficial fue repudiada de inmediato por diversos sectores sociales y académicos, que interpretaron la medida como "un retroceso en materia de derechos" y "un gesto de negacionismo" frente a la matriz pluri y multicultural que compone la identidad argentina.

El Día de la Raza figura en el calendario oficial de feriados.

Feriados: cómo queda el próximo fin de semana largo de octubre

Más allá de la controversia simbólica y nominal, el calendario nacional indica que el descanso llegará recién en el décimo mes del año: el próximo feriado está fijado para el lunes 12 de octubre.

A pesar de tratarse de una fecha trasladable según el régimen vigente, el Gobierno decidió mantenerlo inamovible en su día original, garantizando de este modo un fin de semana largo de tres días (sábado 10, domingo 11 y lunes 12) para incentivar el turismo interno y el movimiento recreativo.