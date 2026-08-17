Feriados: Javier Milei firmó el decreto que avala la eliminación del Día del Respeto a la Diversidad Cultural
La modificación respecto al 12 de octubre se hizo visible en el calendario oficial de feriados. La medida retoma la denominación previa a 2010.
En un giro rotundo respecto a la política de derechos humanos e histórica adoptada en las últimas décadas, el Gobierno Nacional modificó la denominación del feriado correspondiente al 12 de octubre, eliminando el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” que volverá a llamarse oficialmente “Día de la Raza”.
Respecto al calendario oficial del 2026, la nomenclatura que rige desde 2024 quedó en evidencia tras su utilización en las comunicaciones institucionales de la administración central y en las publicaciones en el sitio web argentina.gob.ar.
De esta manera, la gestión actual deja atrás el nombre de “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, una nomenclatura que había sido establecida y utilizada ininterrumpidamente desde 2010 hasta 2023.
Qué pasó con el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”
Aquel cambio original se había instrumentado mediante el Decreto 1584/10, firmado por la entonces presidenta Cristina Kirchner, con el propósito de desterrar el concepto colonial de "raza" y promover una reflexión histórica orientada al reconocimiento y diálogo intercultural con los pueblos originarios.
Ya durante el primer año de gestión libertaria, las cuentas oficiales del Ejecutivo en redes sociales habían anticipado esta línea conceptual al reivindicar la fecha como la conmemoración de "la llegada de Cristóbal Colón a América, un hito que marcó el inicio de la civilización en el continente americano".
La decisión oficial fue repudiada de inmediato por diversos sectores sociales y académicos, que interpretaron la medida como "un retroceso en materia de derechos" y "un gesto de negacionismo" frente a la matriz pluri y multicultural que compone la identidad argentina.
Feriados: cómo queda el próximo fin de semana largo de octubre
Más allá de la controversia simbólica y nominal, el calendario nacional indica que el descanso llegará recién en el décimo mes del año: el próximo feriado está fijado para el lunes 12 de octubre.
A pesar de tratarse de una fecha trasladable según el régimen vigente, el Gobierno decidió mantenerlo inamovible en su día original, garantizando de este modo un fin de semana largo de tres días (sábado 10, domingo 11 y lunes 12) para incentivar el turismo interno y el movimiento recreativo.
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