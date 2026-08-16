¿Feriado o día no laborable? La inopinada decisión del Gobierno de Javier Milei para este lunes 17 de agosto

El calendario de feriados y fines de semana largos suele venir acompañado de ciertas dudas y consultas recurrentes por parte de los trabajadores. Con la llegada de este lunes 17 de agosto, la incertidumbre sobre la naturaleza de la jornada vuelve a estar en el centro de la escena debido a los cambios normativos introducidos en los últimos tiempos.