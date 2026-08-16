¿Feriado o día no laborable? La inopinada decisión del Gobierno de Javier Milei para este lunes 17 de agosto
Ante cada fecha patria suele reflotar la confusión por las modificaciones implementadas por la gestión de Javier Milei con los feriados y fin de semana largo.
El calendario de feriados y fines de semana largos suele venir acompañado de ciertas dudas y consultas recurrentes por parte de los trabajadores. Con la llegada de este lunes 17 de agosto, la incertidumbre sobre la naturaleza de la jornada vuelve a estar en el centro de la escena debido a los cambios normativos introducidos en los últimos tiempos.
Cabe recordar que, durante la administración de Javier Milei, el Gobierno introdujo modificaciones en el esquema de administración de los descansos turísticos, reincorporando y priorizando la figura del "día no laborable" para reemplazar a los tradicionales "feriados puente" que buscaban fomentar el turismo interno mediante fines de semana XXL rígidos.
Esta distinción reglamentaria —donde en los feriados nacionales rigen las normas del descanso dominical obligatorio y en los días no laborables queda a exclusivo criterio del empleador la asistencia— suele generar confusión cada vez que se conmemora una fecha patria.
La decisión del Gobierno con los feriados: ¿se trabaja este lunes 17 de agosto?
Más allá de los debates en torno a las herramientas de planificación económica y turística, la respuesta para este lunes es clara dentro del marco normativo vigente: sí, es feriado nacional.
Si bien se trata de un feriado trasladable, al caer lunes el Gobierno decidió dejarlo sin cambios para que se forme un fin de semana largo de tres días, sumando el sábado 15 y el domingo 16 de agosto.
La fecha conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, uno de los hitos indiscutidos del calendario patriótico argentino. Al tratarse formalmente de un feriado nacional y no de un día no laborable, rigen plenamente las leyes de descanso dominical: en caso de prestar servicios, los trabajadores deben percibir el pago doble correspondiente, garantizando así los derechos laborales estipulados por la legislación vigente.
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