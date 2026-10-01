El vicepresidente de los Estados Unidos, James D. Vance, visitará la Argentina en noviembre
Tras los 17 viajes en menos de tres años que Javier Milei realizó a los Estados Unidos, ahora será el vice de Donald Trump quien llegará a la Argentina.
El gobierno de Javier Milei avanza por estas horas en las negociaciones para cerrar una visita al país del vicepresidente de los Estados Unidos, James David Vance, en noviembre próximo. De finalmente concretarse el viaje, Fracasó el diálogo de Estados Unidos con Irán: JD Vance confirmó que no hay acuerdo
Según consignó Ámbito este jueves de fuentes de Casa Rosada, ya se dieron los primeros pasos para que se pueda concretar la visita. "Sin embargo -advirtió ese medio-, por el momento se trataría de una intención y no de una agenda oficialmente cerrada. En el Gobierno indicaron que todavía no están definidos la fecha exacta de llegada, la duración de la estadía ni el cronograma de actividades que desarrollaría Vance durante su eventual paso por el país".
De concretarse, Vance mantendría una reunión bilateral con Milei, aunque desde la sede del Gobierno evitaron por ahora dar precisiones sobre los contenidos del eventual encuentro. La visita se produciría en un momento de fuerte acercamiento entre la Argentina y Estados Unidos, con negociaciones abiertas en materia comercial, financiera, energética y de seguridad.
La eventual llegada del vicepresidente estadounidense se sumaría a una agenda internacional particularmente cargada para la Argentina durante noviembre, mes en el que también está prevista la visita del papa León XIV, entre el 8 y el 11 de noviembre. El Gobierno ya comenzó a trabajar en la organización de esa visita, aunque se trata de un acontecimiento de naturaleza y alcance diferentes.
A casi 3 años de iniciada su gestión todavía hay provincias argentinas a las que Milei todavía no visitó en tanto presidente de la Nación. Sí viajó en cambio 17 veces a los Estados Unidos. El último viaje fue para participar de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de la que se volvió sin conseguir su anhelada foto con su par de los Estados Unidos, Donald Trump.
Durante esa visita elmandatario libertario participó de una cumbrepara impulsar el "Escudo de las Américas" que encabeza Trump con el objetivo de "combatir el narcotráfico y el terrorismo en la región". En ese marco, el mandatario argentino tuvo un nuevo encuentro cara a cara con Donald Trump, aunque no consiguió una foto conjunta.
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