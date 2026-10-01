El vicepresidente de los Estados Unidos, James D. Vance, visitará la Argentina en noviembre

Según consignó Ámbito este jueves de fuentes de Casa Rosada, ya se dieron los primeros pasos para que se pueda concretar la visita. "Sin embargo -advirtió ese medio-, por el momento se trataría de una intención y no de una agenda oficialmente cerrada. En el Gobierno indicaron que todavía no están definidos la fecha exacta de llegada, la duración de la estadía ni el cronograma de actividades que desarrollaría Vance durante su eventual paso por el país".