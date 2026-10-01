Patricia Bullrich volvió a diferenciarse de Javier Milei: "Planteo las preocupaciones de los argentinos"
Patricia Bullrich sugirió así que Milei está desconectado de la realidad y lejos de "las preocupaciones de los argentinos", de allí los cortocircuitos con ella.
La titular de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, sigue apostando a cimentar su perfil propio de cara a las elecciones del próximo año y en ese camino volvió a diferenciarse este jueves del presidente Javier Milei y del ala más dura de su Gobierno. En ese sentido, la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri primero de Milei después, aseguró que sus planteos críticos sobre el rumbo económico del Gobierno están vinculados a las “preocupaciones de los argentinos”. Dio a entender así, que en Casa Rosada no tienen llegada "las preocupaciones de los argentinos" y fortaleció la idea de que el gobierno libertario está desconectado de la realidad.
En conferencia de prensa antes de su presentación en el Coloquio de IDEA, donde llegó acompañada de una reducida comitiva, Bullrich aseguró sin ambages: "yo creo que planteo aquellas situaciones, temas, y preocupaciones de los argentinos en este momento; de las empresas”.
E insistió diferenciándose de Milei: "lo que yo trato es de generar una representación, una confianza en aquellos ciudadanos y, especialmente, aquellos que acompañan la transformación que se está haciendo en Argentina”.
Luego intentó matizar el impacto de sus explosivas declaraciones y aseguró que esto "no lo miraría en contradicción con (el Gobierno), sino en relación con la sociedad. Esa es la manera en que me ubico. Creo que es lo correcto para quien quiere representar a una parte importantísima de la electorado”.
En esa misma línea Bullrich pidió que los cambios impacten en el bolsillo de las familias. "Los tres años de Gobierno, los cambios que se han hecho se tienen que verificar en cada familia y eso significa velocidad, velocidad en los cambios y que los cambios que se están haciendo, muchos de los cuales son muy importantes, por ejemplo, que vayan mostrando rápidamente un horizonte para todas las empresas", agregó la exministra de Seguridad.
Y siguió: "sabemos que eso genera problemas, no se pueden bajar todos los impuestos de un día para otro, también se necesita el acompañamiento de las provincias y de las municipalidades, pero es necesario que Argentina sea un país que compita en igualdad de condiciones con todos los países que comercia".
"Es necesario para la industria, para la construcción, para el comercio, porque si el comercio argentino tiene una carga impositiva 3 veces más alta que el chileno o que el brasilero, entonces, su competencia, su precio final va a ser mucho más elevado. Entonces, esos son los temas importantes que uno tiene que pensar en este momento para que todas las reformas que se están haciendo lleguen al día a día del del ciudadano, y eso se pueda reflejar en una economía familiar mucho más amable", concluyó sobre el análisis.
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