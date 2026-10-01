Patricia Bullrich volvió a diferenciarse de Javier Milei: "Planteo las preocupaciones de los argentinos"

Javier Milei y Patricia Bullrich

Y siguió: "sabemos que eso genera problemas, no se pueden bajar todos los impuestos de un día para otro, también se necesita el acompañamiento de las provincias y de las municipalidades, pero es necesario que Argentina sea un país que compita en igualdad de condiciones con todos los países que comercia".

"Es necesario para la industria, para la construcción, para el comercio, porque si el comercio argentino tiene una carga impositiva 3 veces más alta que el chileno o que el brasilero, entonces, su competencia, su precio final va a ser mucho más elevado. Entonces, esos son los temas importantes que uno tiene que pensar en este momento para que todas las reformas que se están haciendo lleguen al día a día del del ciudadano, y eso se pueda reflejar en una economía familiar mucho más amable", concluyó sobre el análisis.