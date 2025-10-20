Javier Milei se bajó de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires: sigue Diego Santilli solo

Tras la renuncia de Espert, La Libertad Avanza aparecía 18 puntos por debajo del peronismo. Sin embargo, los nuevos números reflejan un cambio de tendencia que, si bien no alcanza para una victoria, podría achicar la distancia a unos 8 puntos, un escenario que en el oficialismo consideran una "derrota digna".

Para no cometer más "errores no forzados" y descomprimir la tensión, el Presidente decidió correrse de la escena bonaerense. La ausencia de Milei implica también la de su hermana Karina y la del armador Sebastián Pareja.