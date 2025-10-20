Javier Milei se bajó de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires: sigue Diego Santilli solo
Tras elegir a su hombre de confianza para las elecciones legislativas de este domingo, el Presidente dio un paso al costado y se recluyó en la Quinta de Olivos.
El único sitio del Conurbano bonaerense que visitará Javier Milei en breve serán el terreno de la Quinta de Olivos, su residencia oficial, porque este lunes se anunció que desistió de acompañar a los candidatos de La Libertad Avanza en la recta final de la campaña con miras a las elecciones legislativas, que son este domingo.
Tras confirmar que será uno de lo oradores de un foro para empresarios en Miami, por lo que viajará a principios de noviembre a los Estados Unidos, Javier Milei canceló su agenda de actos proselitistas en la provincia de Buenos Aires y dejó en manos de Diego Santilli la tarea de liderar y cerrar la campaña.
La decisión fue tomada el fin de semana pasado en la Quinta de Olivos, donde el Presidente y su equipo convinieron en que lo mejor era que otro pasee por los feudos en los que el peronismo sacó 13 puntos más que La Libertad Avanza en las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre pasado.
De hecho, cada caravana por las calles bonaerenses fue puro caos y hasta hubo incidentes como los vividos en Mar del Plata, Moreno, Junín y Lomas de Zamora, donde incluso apedrearon al Presidente.
El viernes pasado una militante libertaria persiguió con un cuchillo a los fotógrafos que cubrían un evento en Tres de Febrero, y fue suficiente para el equipo de campaña de La Libertad Avanza.
Tras la renuncia de Espert, La Libertad Avanza aparecía 18 puntos por debajo del peronismo. Sin embargo, los nuevos números reflejan un cambio de tendencia que, si bien no alcanza para una victoria, podría achicar la distancia a unos 8 puntos, un escenario que en el oficialismo consideran una "derrota digna".
Para no cometer más "errores no forzados" y descomprimir la tensión, el Presidente decidió correrse de la escena bonaerense. La ausencia de Milei implica también la de su hermana Karina y la del armador Sebastián Pareja.
