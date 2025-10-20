El Gobierno insiste en agrupar los resultados electorales nivel nacional para el escrutinio provisorio
A menos de una semana de las elecciones legislativas Fuerza Patria denunció la manipulación de datos en el recuento de votos y La Libertad Avanza le contestó.
El domingo pasado se realizó un simulacro de las elecciones legislativas en 15.000 centros de votación de todo el país con el objeto de probar la experiencia de la Boleta Única de Papel (BUP), y ver cómo se comporta el sistema de recopilación de resultados. Mientras en Casa Rosada quedaron satisfechos, desde Fuerza Patria presentaron una denuncia ante la Justicia Electoral para impedir que se unifiquen los resultados a nivel nacional en el escrutinio provisorio.
Al contrario de como ocurre con las elecciones generales, en las legislativas cada provincia -y la Ciudad de Buenos Aires- se comportan como entes individuales, por lo que difundir una cifra consolidada a nivel nacional con todos los datos preliminares unificados "es incorrecta y arbitraria".
El planteo de Fuerza Patria ante la Justicia Electoral pretende modificar el accionar que la Dirección Nacional Electoral (DINE) mostró el domingo pasado durante el escrutinio de los votos del simulacro electoral.
Pero en Casa Rosada le dijeron al sitio A24 que en el simulacro "salió todo perfecto", y que por el debut de la BUP, "la carga de datos y el escrutinio provisorio debería ser más rápido".
"En el simulacro que se realizó el fin de semana, los fiscales de Fuera Patria vieron la columna que sumaba el total país en las pantallas y presentaron la denuncia. Pero se decidió hacer total país para que haya la mayor cantidad de información posible para medios y para la gente", aseguraron las fuentes citadas por el medio.
La Libertad Avanza aseguró que "alrededor de las 21 del domingo estarán los primeros resultados, cuando esté el 30% del recuento finalizado", y que el anuncio de los resultados provisorios se hará desde el centro de cómputos del Correo Argentino, como en otros años.
Para el oficialismo, la protesta de Fuerza Patria tiene que ver con una especulación política: para hacer el recuento de votos a nivel nacional se tienen en cuenta todas las listas que comparten sello, y en ese sentido La Libertad Avanza podría quedar por encima de la alianza peronista simplemente porque su sello está en más distritos.
"No es un problema del sistema, sino de especulación política del peronismo, que no le conviene que se conozca el resultado nacional porque en estas elecciones llevan el sello Fuerza Patria solo en 14 provincias", dijeron desde Casa Rosada.
Desde el Ministerio del Interior dijeron que "la idea es agrupar en la columna de total país a las agrupaciones que tengan el mismo nombre y que no haya duda que son los mismos sellos a nivel país. Pero el escrutinio provisorio nacional no tiene injerencia en el resultado final para la asignación de bancas".
"Esto es a nivel meramente informativo para los medios y la gente al cierre del comicio el domingo", insistieron.
Así, el 10 de diciembre de 2025 asumirían los diputados y senadores que hayan ganado en cada provincia y en la Ciudad de Buenos Aires sin tener en cuenta el número global a nivel nacional.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario