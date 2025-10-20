El Gobierno insiste en agrupar los resultados electorales nivel nacional para el escrutinio provisorio

La Libertad Avanza aseguró que "alrededor de las 21 del domingo estarán los primeros resultados, cuando esté el 30% del recuento finalizado", y que el anuncio de los resultados provisorios se hará desde el centro de cómputos del Correo Argentino, como en otros años.

dine simulacro elecciones

Para el oficialismo, la protesta de Fuerza Patria tiene que ver con una especulación política: para hacer el recuento de votos a nivel nacional se tienen en cuenta todas las listas que comparten sello, y en ese sentido La Libertad Avanza podría quedar por encima de la alianza peronista simplemente porque su sello está en más distritos.

"No es un problema del sistema, sino de especulación política del peronismo, que no le conviene que se conozca el resultado nacional porque en estas elecciones llevan el sello Fuerza Patria solo en 14 provincias", dijeron desde Casa Rosada.

Desde el Ministerio del Interior dijeron que "la idea es agrupar en la columna de total país a las agrupaciones que tengan el mismo nombre y que no haya duda que son los mismos sellos a nivel país. Pero el escrutinio provisorio nacional no tiene injerencia en el resultado final para la asignación de bancas".

"Esto es a nivel meramente informativo para los medios y la gente al cierre del comicio el domingo", insistieron.

Así, el 10 de diciembre de 2025 asumirían los diputados y senadores que hayan ganado en cada provincia y en la Ciudad de Buenos Aires sin tener en cuenta el número global a nivel nacional.