Javier Milei, en el cierre del congreso de IAEF: "El Banco Central sólo puede hacer daño"

milei banco central iaef.mp4

Mondino en IAEF: "La relación con España es como un electrocardiograma que hace pip"

De una manera muy llamativa, Diana Mondino se refirió al reciente conflicto diplomático que estalló con España, luego de que Javier Milei tratara de "corrupta" a Begoña Gómez, la esposa del presidente español Pedro Sánchez.

En este sentido, la canciller se hizo presente en un congreso organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), donde fue consultada respecto de lo sucedido, tras lo cual atinó a decir: "Es un caso bastante particular en donde la relación personal que pudiera o no haber entre los líderes de un país no pueden ni deben afectar la relación entre la sociedad, la comunidad, etcétera".

"No hace falta que cuente lo importante que es España para la Argentina, pero es realmente de una importancia fundamental. Este es un tema que es estrictamente interno, político, y que la verdad, desde el punto de vista de las Relaciones Exteriores, son como los electrocardiogramas que hacen 'pip', pero no debería ser algo que afecte a los próximos 20 o 30 años", lanzó.

mondino electrocardiograma.mp4

Tras ser consultada sobre si esto afectará a las relaciones con los empresarios españoles debido al llamado al embajador de España en la Argentina, la ministra de Relaciones Exteriores sostuvo: "Las inversiones se manejan de otra manera. La comunidad argentina en España es enorme. Esto es una cuestión que me sorprendió, porque era un comentario muy lateral en donde no se nombra a nadie en particular", manifestó.

"No es un agravío a España, no es siquiera un agravío a una persona en España, es un comentario... pero bueno, cada uno interpreta como quiere", cerró.