Mario Pergolini destrozó a Javier Milei por sus mensajes contra el periodismo en Pascua: "¡Sos Presidente de la Nación!"

El conductor y empresario Mario Pergolini volvió a apuntar contra el presidente Javier Milei y dejó una de las frases más resonantes de los últimos días al criticar su comportamiento público: “¡Sos presidente de la Nación!”. El comentario surgió en medio de un análisis sobre la fuerte presencia del mandatario en redes sociales y su tono confrontativo, un rasgo que se volvió habitual desde su llegada a la Casa Rosada. En ese contexto, Pergolini elevó el tono y remarcó que el rol institucional exige otra actitud.