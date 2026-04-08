Javier Milei recibe hoy en Casa Rosada a Nahuel Gallo, el gendarme detenido en Venezuela durante 448 días

Ambos ministros lo escoltaron también el 3 de marzo durante la conferencia de prensa que dio en el Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional en la que brindó detalles de sus días detenido en el Rodeo I en Caracas.

nahuel gallo

Hacia finales de marzo, el gendarme catamarqueño volvió a su provincia, donde fue recibido por el gobernador local, Raúl Jalil. En el reencuentro con sus familiares, Gallo pidió “no olvidar” a los presos políticos que permanecen en Venezuela, entre ellos el argentino Germán Giuliani.

Al contacto con los dos representantes del Poder Ejecutivo se sumó además la reunión convocada por la titular de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, con un puñado de legisladores libertarios y aliados. La exfuncionaria también invitó a Gallo y a su esposa María Alexandra Gómez a ver la obra que protagoniza su esposo, Guillermo Yanco, en la calle Corrientes.