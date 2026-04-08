Javier Milei recibe hoy en Casa Rosada a Nahuel Gallo, el gendarme detenido en Venezuela durante 448 días
Nahuel Gallo estuvo detenido más de un año en Venezuela y recuperó la libertad gracias a la intervención de la AFA.
A poco más de un mes de su liberación en Venezuela, el presidente Javier Milei recibirá este miércoles en Casa Rosada al gendarme argentino Nahuel Gallo. El encuentra está programado para esta tarde a las 16.30 y no se descarta la participación de otros funcionarios del gobierno nacional.
Se trata del primer contacto con el mandatario libertario tras su liberación el 1° de marzo pasado gracias a las gestiones que llevó adelante de forma institucional la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y luego de haber permanecido 448 días privado de su libertad a manos del régimen encabezado por Nicolás Maduro primero y Delcy Rodríguez después.
En Casa Rosada aseguran que el encuentro se demoró porque quisieron darle al gendarme tiempo para estar con su familia tras más de un año lejos de ellos y sin contacto alguno.
“En algún momento va a ocurrir la reunión, pero ahora tiene que estar con su familia”, aseguraban.
De todas maneras Gallo sí ya había sido recibido por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el canciller, Pablo Quirno, en su regreso al país en el Aeropuerto de Ezeiza.
Ambos ministros lo escoltaron también el 3 de marzo durante la conferencia de prensa que dio en el Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional en la que brindó detalles de sus días detenido en el Rodeo I en Caracas.
Hacia finales de marzo, el gendarme catamarqueño volvió a su provincia, donde fue recibido por el gobernador local, Raúl Jalil. En el reencuentro con sus familiares, Gallo pidió “no olvidar” a los presos políticos que permanecen en Venezuela, entre ellos el argentino Germán Giuliani.
Al contacto con los dos representantes del Poder Ejecutivo se sumó además la reunión convocada por la titular de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, con un puñado de legisladores libertarios y aliados. La exfuncionaria también invitó a Gallo y a su esposa María Alexandra Gómez a ver la obra que protagoniza su esposo, Guillermo Yanco, en la calle Corrientes.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario