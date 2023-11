Laura Vázquez reveló la peor amenaza de Juan Nápoli: "Milei me conoce"

Sobre la forma en la que la pareja de Nápoli descubrió la infidelidad, la abogada detalló: “Ella entró a mi Instagram. Empezó a ver los likes de él y a comparar viaje con viaje y le habrá resultado obvio. Por eso él estaba tan empecinado en decirme ‘es tu culpa poder dejar tu Instagram abierto’. A ver, hacete cargo de que me llevaste a todos lados y mucha gente de La Libertad Avanza me conoce. Milei me conoce. La hermana de Milei me conoce”.

Sobre los argumentos de Nápoli, basados en que ella es “una enviada de los Servicios de Inteligencia que busca extorsionarlo”, respondió: “Yo nunca mandé nada. Yo fui a la Justicia cuando pasó lo que pasó. Yo nunca lo extorsioné. Él si me ofreció plata para que cese con la denuncia”.

Laura Vázquez le mostró durante la entrevista a Jorge Rial mensajes que Nápoli le envió ya posteriores a la denuncia donde le decía insólitamente “hola, amor”. Después, el conductor de Argenzuela leyó textual un mensaje amenazante que Nápoli le envió a Vázquez: “Me parece que vi tu nombre en una denuncia policial que me llegó ayer. Me pareció cuando me dijiste tantas veces que te haga entrar a una fiscalía. Me decías que harías lo que fuese necesario y yo te decía que no, que sigas de puta, que lo hacías genial y ganabas más”.

Después, la abogada continuó con su testimonio: “En un momento deliraba y me decía que él iba a ser jefe de Gabinete con cualquier gobierno. Porque él delira, tiene problemas psiquiátricos. Él está medicado, me consta porque es verdad”. Finalmente, Rial afirmó que en otros mensajes Nápoli le ofreció a la joven “15 mil dólares o un alquiler en Punta del Este” a cambio de que desestime la denuncia.

laura vazquez declas.mp4