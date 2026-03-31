Cuántos litros de nafta comprás hoy con un sueldo medio y cuántos antes de la era Javier Milei

A pesar de este gran repunte si se lo compara con el piso de 2024, el escenario general sigue corriendo de atrás frente a los números previos al recambio presidencial. De acuerdo a un reciente informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), "si se compara la capacidad de compra actual con la de noviembre de 2023, se obtiene que cayó un 48%".

Asimismo, el documento del IARAF advierte que el impacto del tenso contexto internacional encareció los precios nuevamente en las últimas semanas, provocando que "entre febrero y marzo de 2026, la capacidad de compra bajara un 17%".