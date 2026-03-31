Por la reforma laboral cambian los recibos de sueldo: estas son las modificaciones

Otro cambio relevante es el orden de cálculo del recibo. El nuevo modelo arranca desde el costo laboral total que paga la empresa. Luego muestra cada componente hasta llegar al salario neto.

El esquema será el siguiente:

Costo laboral total del puesto.

Contribuciones patronales.

Salario bruto.

Aportes del trabajador.

Salario neto a cobrar.

El monto final deberá aparecer expresado en números y en letras, como establece la normativa.

La reglamentación de la reforma laboral habilita además a la autoridad de aplicación a sumar otros conceptos para reflejar el costo total del empleo.

Entre los puntos que generan debate aparece la posibilidad de incluir:

Aportes a fondos de cese laboral.

Otros costos indirectos asociados al puesto.

Este aspecto generó discusiones entre cámaras empresarias y sindicatos por su impacto en el sistema de indemnizaciones.