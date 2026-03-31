Por la reforma laboral cambian los recibos de sueldo: estas son las modificaciones
De acuerdo con la reglamentación de la reforma laboral, los empleadores deberán detallar distintos ítems. El gobierno Javier Milei oficializó que considera al trabajador un costo.
El gobierno de Javier Milei dispuso en su polémica reforma laboral una serie de modificaciones en los recibos de sueldos. Entre ellas se encuentra oficialización de que para el gobierno libertario los trabajadores no son generadores de riqueza sino un mero costo más en un empresa, por lo que el recibo de sueldo pasará ahora a denominarse "hoja de costo".
El objetivo de Milei y de su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, es que el recibo de sueldo deje de ser solo un comprobante de pago y pase a mostrar el costo laboral total de cada puesto de trabajo.
Así, la reglamentación obliga a detallar todas las contribuciones patronales que antes no figuraban de forma visible para el trabajador.
Entre los conceptos que ahora deben aparecer en el recibo figuran:
- Aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), es decir la jubilación.
- Contribuciones al PAMI.
- Aportes a obra social.
- Asignaciones familiares.
- Cuota de ART.
- Seguro de vida obligatorio.
Con este esquema, el trabajador podrá ver con mayor claridad el costo real de su empleo dentro del sistema formal.
Otro cambio relevante es el orden de cálculo del recibo. El nuevo modelo arranca desde el costo laboral total que paga la empresa. Luego muestra cada componente hasta llegar al salario neto.
El esquema será el siguiente:
- Costo laboral total del puesto.
- Contribuciones patronales.
- Salario bruto.
- Aportes del trabajador.
- Salario neto a cobrar.
El monto final deberá aparecer expresado en números y en letras, como establece la normativa.
La reglamentación de la reforma laboral habilita además a la autoridad de aplicación a sumar otros conceptos para reflejar el costo total del empleo.
Entre los puntos que generan debate aparece la posibilidad de incluir:
- Aportes a fondos de cese laboral.
- Otros costos indirectos asociados al puesto.
Este aspecto generó discusiones entre cámaras empresarias y sindicatos por su impacto en el sistema de indemnizaciones.
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