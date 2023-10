Pablo Duggan cruzó al abogado de Milei y candidato bonaerense por un chiste de muy mal gusto

Ante el malestar de Duggan por el chiste de mal gusto sobre un colega fallecido, Oneto insistió con su noto y argumentó: "No es un chiste. Te estoy diciendo 'mal dato'".

"Es fuera de lugar, es una persona que murió. Es algo de mal gusto. Me cuesta continuar porque no me esperaba esto", lamentó el conductor.

El comentario de mal gusto del abogado de @JMilei



La respuesta de @fraoneto a @pabloduggan ante una pregunta: "Tenés un mal dato. Mal dato dijo Juan Castro, espero no terminar como él".



La nota completa:

Quién es Francisco Oneto

Francisco Oneto es un abogado que tomó notoriedad en los medios y en las redes sociales por sus argumentos vehementes durante una entrevista realizada en el canal TN, que lo hizo ganarse el mote de “abogado nivel Dios” en diversos videos de YouTube.

De “polémica” personalidad, al borde de la violencia verbal, Oneto se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires y es socio del Estudio Jurídico Francisco Oneto y Asociados desde 2013. En particular, se especializa en Derecho Penal y Criminología. Actualmente cuenta con más de 110.000 seguidores en su perfil de Twitter y una cifra similar en su cuenta de YouTube.