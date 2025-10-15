La advertencia de Alejandro Fantino sobre Juan Monteverde: "Puntea en Santa Fe"

Monteverde es licenciado en Comunicación Social y comenzó su camino político en organizaciones barriales. En su juventud formó parte del movimiento Giros, con base en el barrio Nuevo Alberdi de Rosario. Allí protagonizó luchas urbanas por el acceso a la vivienda y contra el avance del mercado inmobiliario sobre tierras fiscales

De ahí surgió luego el partido Ciudad Futura, una fuerza política que busca transformar la gestión pública. Monteverde se integra así a una coalición que incluye a sectores del peronismo, La Cámpora, el massismo, el movimiento Evita y referentes como Agustín Rossi.

"Es una suerte de Santoro rosarino, pero con un pasado más izquierdista", lo definió un analista político local, en referencia al legislador porteño del peronismo, aunque señalando que, a diferencia de este, Monteverde no proviene del radicalismo sino de experiencias militantes más ligadas a la autogestión y al trabajo de base.

Su primera llegada a un cargo institucional se dio en 2015, cuando fue electo concejal de Rosario. Cuatro años después, fue reelecto, consolidando su espacio dentro del Concejo Municipal.

En 2023, decidió competir por la intendencia de Rosario, encabezando la alianza Juntos Avancemos, con el apoyo del peronismo. En esa elección logró un resultado histórico: perdió por pocos puntos frente al actual intendente Pablo Javkin, lo que lo posicionó como uno de los líderes más relevantes de la oposición.

En 2025, Monteverde volvió a demostrar su peso político al imponerse en las elecciones de concejales de Rosario con el 30,5% de los votos, dentro del frente Más para Santa Fe, que integran Ciudad Futura y sectores del peronismo. Su victoria dejó en evidencia la división del voto no peronista y lo proyectó nuevamente como referente provincial.

El dirigente rosarino se define como un político de base, con una mirada centrada en los barrios y en la construcción colectiva. Sus propuestas hacen foco en el acceso a la vivienda, la economía social y la seguridad con inclusión. En distintas entrevistas, Monteverde destacó que “Rosario votó sin miedo” y que su espacio representa “una alternativa distinta a los partidos tradicionales”.