La apuesta de Diego Santilli al Gordo Dan de cara a las elecciones del domingo: "Nos pelamos todos"

Santilli lanzó un insólito spot de campaña llamando a marcar en la Boleta Única de Papel (BUP) a marcar "al pelado" para votar "al colorado". El video se volvió rápidamente viral. No tanto por la supuesta ocurrencia que celebran los libertarios sino por lo insólito de las peripecias discursivas a las que tuvo que apelar para no nombrar a Espert, a quien nadie parece conocer ahora en LLA y el PRO. "Vas a encontrar una foto en la que está Karen (Reichardt) y otra persona que bajó su candidatura", asegura Santilli fingiendo demencia en el spot.