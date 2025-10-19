El médico dejó mudos a Bullrich y Santilli tras reclamar su falta de compromiso con la educación
Jorge Tartaglione cuestionó a Patricia Bullrich y Diego Santilli por el triple crimen de Florencio Varela. ¿Qué dijo?
Este sábado pasó un nuevo programa de La Noche de Mirtha, con más invitados y debates calientes. En esta oportunidad, la icónica mesaza estuvo conformada por: Patricia Bullrich, Diego Santilli, Jorge Tartaglione y Carolina Amoroso.
Durante la cena, Mirtha Legrand fue charlando con todos sus invitados y se desataron algunos idas y vueltas. Uno de los que más repercusión tuvo fue el de Tartaglione con Bullrich y Santilli, quienes fueron a intentar hacer campaña de cara a las próximas elecciones.
El médico cuestionó a los funcionarios por la falta de compromiso en la educación pública del país y los dejó mudos. "A mí me impactó tremendamente el femicidio de estas tres chiquitas", comenzó diciendo el profesional de la salud.
Y, siguió: "En vez de estar en el colegio, pobres, y no escucho hablar en la campaña de educación. Por ahí me equivoco o estoy desinformado, pero no podía dormir".
Ante este reclamo, la ministra de Seguridad evitó hablar del tema en cuestión y respondió sobre el crimen de Brenda, Morena y Lara.
"El tema de las tres chicas, además, la Argentina nunca vio un nivel de violencia como en este caso. También de una banda, que no es el cartel de Sinaloa, eran personas que, muchos de ellos, no tenían ni siquiera antecedentes", se limitó a responder.
Por otro lado, Patricia Bullrich habló sobre dejar su cargo como ministra de Seguridad. “Me va a tocar una batalla más dura en el Senado, porque hay que ordenarlo, hay que convencer, y también vamos a tener que dar una batalla fuerte para que no nos generen un frente en contra, que en el último tiempo provocó volatilidad en la economía”, afirmó.
Además, aseguró que va a extrañar su rol actual. “Voy a extrañar el Ministerio de Seguridad”, dijo, y explicó las máximas que quieren imponer en el recinto. “El que las hace las paga. No queremos que anden sueltos violadores, abusadores, asesinos ni narcotraficantes por la calle”. aseguró.
