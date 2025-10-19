El médico dejó mudos a Bullrich y Santilli tras reclamar su falta de compromiso con la educación

"El tema de las tres chicas, además, la Argentina nunca vio un nivel de violencia como en este caso. También de una banda, que no es el cartel de Sinaloa, eran personas que, muchos de ellos, no tenían ni siquiera antecedentes", se limitó a responder.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RPN_Oficial/status/1979726791913902324?t=BLEMXm_jUlKiBCljd-tkjQ&s=19&partner=&hide_thread=false MEDICO INVITADO DE MIRTHA DEJÓ MUDOS A BULLRICH Y SANTILLI



-"A mi me impactó terriblemente el femicidio de estas tres chiquitas que tendrían que haber estado en el colegio y NO ESCUCHO EN LA CAMPAÑA HABLAR DE EDUCACIÓN"#Mezasa pic.twitter.com/o7kgmcqEZX — Revolución Popular (@RPN_Oficial) October 19, 2025

Por otro lado, Patricia Bullrich habló sobre dejar su cargo como ministra de Seguridad. “Me va a tocar una batalla más dura en el Senado, porque hay que ordenarlo, hay que convencer, y también vamos a tener que dar una batalla fuerte para que no nos generen un frente en contra, que en el último tiempo provocó volatilidad en la economía”, afirmó.

Además, aseguró que va a extrañar su rol actual. “Voy a extrañar el Ministerio de Seguridad”, dijo, y explicó las máximas que quieren imponer en el recinto. “El que las hace las paga. No queremos que anden sueltos violadores, abusadores, asesinos ni narcotraficantes por la calle”. aseguró.