La defensa de Ian Moche amenaza con pedir la eliminación de la cuenta de X de Javier Milei
El abogado del adolescente con autismo asegura que, si el Presidente no borra un posteo que lo involucra, solicitará a la red social cerrar su perfil.
El conflicto entre el presidente Javier Milei y la familia de Ian Moche, un joven de 12 años con autismo, escaló a un nuevo nivel. La defensa legal del menor anunció que pedirá a la plataforma X (ex Twitter) la baja definitiva de la cuenta del mandatario si este no retira una publicación que lo menciona.
La medida, impulsada por el abogado Juan Cruz San Martín, se da después de que Milei rechazara eliminar el contenido y defendiera que sus redes son de uso personal y no representan a su investidura oficial.
El 11 de agosto, el Presidente presentó un escrito de 34 páginas ante la Justicia, negando haber actuado con “real malicia” y asegurando que el reposteo en cuestión era una “expresión crítica” hacia un periodista, Paulino Rodríguez, sin intención de agredir al menor. También calificó la denuncia como ideológica y advirtió sobre los peligros de lo que denominó “cultura de la cancelación”.
Sin embargo, para la familia de Ian, la publicación derivó en una ola de hostigamiento virtual y presencial. Marlene Spessio, madre del adolescente, relató que desconocidos fotografiaron su casa y la escuela de su hijo, y que la exposición pública generó un clima de persecución. “La libertad de expresión tiene un límite, y ese límite está en agredir”, afirmó, pidiendo que se retire la imagen del menor.
En declaraciones recientes, San Martín sostuvo que la postura de Milei busca “sostener una posición, aunque sea extremadamente cruel”, vinculándola a una cuestión de ego y de poder. Según el letrado, la situación se agrava porque la difusión fue selectiva: “No mostró la reunión con todos los candidatos políticos, sino solo la que lo favorecía a él, y encima señaló que Ian y su familia eran operadores”.
La defensa asegura que, si el mandatario no cede, pedirá formalmente a X que elimine su cuenta. Aunque reconoce que el procedimiento no es sencillo, insiste en que la publicación debe ser retirada para evitar un precedente negativo. Mientras tanto, Ian se mantiene firme en su postura: “No me voy a quedar parado ante la injusticia”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario