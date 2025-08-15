La defensa de Ian Moche amenaza con pedir la eliminación de la cuenta de X de Javier Milei

ian moche

Sin embargo, para la familia de Ian, la publicación derivó en una ola de hostigamiento virtual y presencial. Marlene Spessio, madre del adolescente, relató que desconocidos fotografiaron su casa y la escuela de su hijo, y que la exposición pública generó un clima de persecución. “La libertad de expresión tiene un límite, y ese límite está en agredir”, afirmó, pidiendo que se retire la imagen del menor.