La lectura que hizo el Gordo Dan de la paliza a Javier Milei en la Provincia: "Los nuestros se desmotivaron"
La Libertad Avanza sigue, sin éxito todavía, asimilar el fuerte cross a la mandíbula que le propinaron millones de bonaerenses al gobierno de Javier Milei.
El gobierno de Javier Milei sigue grogui. Mientras intenta asimilar el duro golpe que los bonaerenses le propinaron el domingo en las urnas La Libertad Avanza, al derrota aportó más ruido a la ya escandalosa interna que divide al oficialismo entre los que entendieron que el resultado es un mensaje que hay que atender y quienes eligieron descargar toda su furia y frustración contra los votantes por no querer someterse al ajuste libertario.
Uno de los que no pudo evitar hacer un diagnóstico sobre la debacle fue Daniel Parisini, más conocido con el Gordo Dan, uno de los más conocidos integrantes del muy bien rentado ejército de trolls al mando de Santiago Caputo.
"Me da bronca esto", comenzó el Gordo Dan dolido por la contundente derrota de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en provincia de Buenos Aires.
"Saben que mi lealtad al presidente Javier Milei está por encima de todo", comenzó y siguió: "pero me preocupa, me preocupa esta situación".
A pesar de ello se mostró optimista y dijo estar convencido que "para octubre la cosa va a cambiar, la cosa va a ser distinta. De hecho hay listas espectaculares, en octubre hay mucha gente conocida. Gente que pueda hacer campaña, gente que te represente y te motive el espíritu".
Y en este punto, dijo encontrar el germen de la derrota: "gente que mantenga viva la llama con la que empezó La Libertad Avanza".
"Eso es para mí lo más peligroso, eso es lo que está en juego, eso que nunca se debe perder, la llama de la rebelión libertaria con la que empezó La Libertad Avanza y creo, esta gente no la representa, no mueve a nadie, y tenés la evidencia ahí de que a los kukas los votó exactamente la misma gente que los votó en el balotaje, no aumentaron un solo voto", aseguró.
Y concluyó: "pero los nuestros son los que se desmotivaron, los nuestros o por ahí los que eran del PRO, quizás el núcleo más duro fue a votar todo. Creo que hay que solucionar esas cosas muchachos".
