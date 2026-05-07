El Gobierno presentó en San Juan una mesa federal para dar impulso a la minería
Encabezados por Karina Milei y con la notable ausencia de Manuel Adorni, funcionarios del PEN, gobernadores y empresarios se reunieron para dar impulso a la articulación público-privada en el sector.
El Gobierno Nacional presentó la Mesa Federal Minera junto a gobernadores y empresarios del sector, quienes desde ese organismo ad hoc buscarán impulsar la articulación público-privada en el desarrollo de la inversión minera en nuestro país.
Por el Poder Ejecutivo, en el encuentro que tuvo lugar en la provincia de San Juan en la misma jornada en la que se conmemora el Día Nacional de la Minería, estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el secretario de Minería, Luis Lucero.
Así como el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem, y el titular del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, con la notoria ausencia de Manuel Adorni, un habitué en este tipo de presentaciones formales con un alto contenido político.
El jefe de Gabinete, como se sabe, está envuelto en un escándalo mediático y judicial derivado de las polémicas sobre el abultado crecimiento de su patrimonio desde que es funcionario. En ese marco, este viernes realizará una exposición en Casa Rosada, evitando las preguntas de los periodistas acreditados.
En cuanto a las provincias representadas en el encuentro realizado en San Juan, allí estuvieron los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y el anfitrión Marcelo Orrego.
El contenido del encuentro en San Juan
Según se informó oficialmente, los participantes de la Mesa Federal Minera destacaron en la ocasión el trabajo del Gobierno Nacional “en la construcción de un marco jurídico e institucional que favorezca el desarrollo del sector”, en especial herramientas como el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) y la Ley de Glaciares.
“Argentina siempre tuvo un enorme potencial en minería. Sin embargo, por impericia o por cuestiones ideológicas de gobiernos pasados, nunca supo aprovecharlo”, destacó Karina Milei, quien puso como ejemplo a Chile, que en 2023 exportó 2023 “más de 50.000 millones de dólares” mientras que la Argentina “exportaba apenas 4.000 millones; es decir, 12 veces menos”, precisó la hermana presidencial.
Por su parte, el gobernador Marcelo Orrego dijo que "hemos recorrido dos años largos de arduo trabajo para poner a la minería como uno de los motores del país" en los que "la Nación y las provincias han venido haciendo su trabajo para recuperar seguridad jurídica. Necesitamos ahora que las empresas empiecen a concretar sus proyectos para que se traduzca en trabajo genuino", completó.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario