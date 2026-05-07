Grandilocuente anuncio de Javier Milei desde el avión presidencial: "SÚPER RIGI"

La apuesta del gobierno libertario por atraer inversiones extranjeras ya había sido reflejada en febrero de este año, cuando desde Casa Rosada anunciaron la prórroga del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por un año, hasta 2027.

La medida quedó plasmada en el Decreto 105/2026 publicado a comienzos de año en el Boletín Oficial, que introdujo cambios sobre la reglamentación del esquema creado por la Ley Bases. La actualización modificó el Decreto 749/2024, que reglamenta el Título VII de la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y habilitó al Poder Ejecutivo a utilizar la prórroga prevista en el artículo 168 de la norma. De esta manera, las compañías interesadas contarán con un año adicional para ingresar al régimen.

Milei no brindó sin embargo mayores detalles, ni sobre las características de este "Súper RIGI" ni sobre cuándo ingresará el proyecto de ley en el Congreso de la Nación.

Uno de los principales cambios apunta al sector energético introducidos en el RIGI tras su extensión en febrero pasado es que se incluyeron dentro del rubro petróleo y gas a los nuevos desarrollos de hidrocarburos líquidos y gaseosos onshore.

dolar milei

Para estos proyectos, el Ejecutivo fijó un piso mínimo de inversión de 600 millones de dólares en activos computables, equiparándolo al requisito exigido para iniciativas vinculadas a exportación de gas.

El decreto también definió qué se entendería por “nuevos desarrollos”. Según el texto oficial, deben estar ubicados en áreas que, al momento de sancionarse la Ley 27.742, no presentaran un nivel significativo de actividad y que, al momento de solicitar el ingreso al régimen, no tengan inversiones en explotación o producción.

En paralelo, para las actividades offshore se redujo el umbral mínimo de inversión del segmento exploratorio y productivo a 200 millones de dólares, en función del mayor riesgo y la intensidad de capital que requieren este tipo de proyectos.

La norma además incorpora mecanismos para evitar la fragmentación artificial de grandes inversiones con el objetivo de acceder a beneficios del régimen. En ese sentido, se establecieron criterios de segregación y trazabilidad para los casos en que convivan, dentro de una misma área, actividades alcanzadas y no alcanzadas por el RIGI.