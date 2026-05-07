Grandilocuente anuncio de Javier Milei desde el avión presidencial: "SÚPER RIGI"
Mientras intenta recuperar la agenda política, cooptada por los escándalos de corrupción que salpican a su Jefe de Gabinete, Javier Milei anunció más ventajas para las empresas que inviertan en el país en sectores hoy no desarrollados.
Con la gestión empantanada desde hace dos meses en medio del escándalo por enriquecimiento ilícito que complica cada día más al Jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Manuel Adorni, el presidente Javier Milei intentó este jueves retomar el timón en medio de la tormenta, recuperar la agenda política, y lanzó un grandilocuente anuncio a través de sus redes sociales.
"ANUNCIO EN PUERTA. Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial. Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina", escribió Milei en el inicio de su mensaje en la red social X.
Según se desprende del texto del mandatario, el proyecto ayudará a "crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos".
La apuesta del gobierno libertario por atraer inversiones extranjeras ya había sido reflejada en febrero de este año, cuando desde Casa Rosada anunciaron la prórroga del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por un año, hasta 2027.
La medida quedó plasmada en el Decreto 105/2026 publicado a comienzos de año en el Boletín Oficial, que introdujo cambios sobre la reglamentación del esquema creado por la Ley Bases. La actualización modificó el Decreto 749/2024, que reglamenta el Título VII de la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y habilitó al Poder Ejecutivo a utilizar la prórroga prevista en el artículo 168 de la norma. De esta manera, las compañías interesadas contarán con un año adicional para ingresar al régimen.
Milei no brindó sin embargo mayores detalles, ni sobre las características de este "Súper RIGI" ni sobre cuándo ingresará el proyecto de ley en el Congreso de la Nación.
Uno de los principales cambios apunta al sector energético introducidos en el RIGI tras su extensión en febrero pasado es que se incluyeron dentro del rubro petróleo y gas a los nuevos desarrollos de hidrocarburos líquidos y gaseosos onshore.
Para estos proyectos, el Ejecutivo fijó un piso mínimo de inversión de 600 millones de dólares en activos computables, equiparándolo al requisito exigido para iniciativas vinculadas a exportación de gas.
El decreto también definió qué se entendería por “nuevos desarrollos”. Según el texto oficial, deben estar ubicados en áreas que, al momento de sancionarse la Ley 27.742, no presentaran un nivel significativo de actividad y que, al momento de solicitar el ingreso al régimen, no tengan inversiones en explotación o producción.
En paralelo, para las actividades offshore se redujo el umbral mínimo de inversión del segmento exploratorio y productivo a 200 millones de dólares, en función del mayor riesgo y la intensidad de capital que requieren este tipo de proyectos.
La norma además incorpora mecanismos para evitar la fragmentación artificial de grandes inversiones con el objetivo de acceder a beneficios del régimen. En ese sentido, se establecieron criterios de segregación y trazabilidad para los casos en que convivan, dentro de una misma área, actividades alcanzadas y no alcanzadas por el RIGI.
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