Escándalo en el Real Madrid: Valverde y Tchouaméni se pelearon y uno terminó internado

Siempre según las mismas versiones, la pelea subió rápidamente de tono dentro del vestuario y obligó a intervenir a varios integrantes del plantel para evitar que el conflicto pasara a mayores. En medio del altercado, Valverde sufrió una fuerte contusión que le provocó una brecha y debió ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Las fuentes consultadas remarcan que la lesión no fue consecuencia de un golpe intencional de Tchouaméni, aunque el episodio terminó profundizando todavía más el malestar interno. El incidente dejó expuesta la delicada convivencia que atraviesa actualmente el plantel merengue en uno de los momentos más sensibles de la temporada.

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La gravedad de lo sucedido generó una reacción inmediata de la cúpula dirigencial: minutos después del conflicto, José Ángel Sánchez se presentó en la Ciudad Deportiva y encabezó una reunión de urgencia con todo el plantel. Según trascendió, ningún futbolista abandonó las instalaciones hasta finalizar el encuentro interno. El club decidió además abrir un expediente disciplinario contra ambos jugadores con el objetivo de investigar lo sucedido y tomar medidas para intentar frenar la escalada de tensión que preocupa seriamente a la institución.

En la Casa Blanca entienden que la situación excede un simple cruce entre compañeros y refleja un desgaste generalizado dentro del grupo. La irregularidad deportiva, las exigencias constantes y la presión por los resultados habrían contribuido a deteriorar el ambiente interno durante los últimos meses. El clima actual dentro del vestuario aparece marcado por nerviosismo, divisiones y una creciente sensación de incomodidad entre varios futbolistas. La dirigencia teme que este tipo de episodios termine afectando directamente el rendimiento del equipo en la recta decisiva de la temporada.