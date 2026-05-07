Escándalo en el Real Madrid: Valverde y Tchouaméni se pelearon y uno terminó internado
El clima en el vestuario atraviesa uno de sus momentos más delicados y un nuevo enfrentamiento entre el uruguayo y el francés obligó a la dirigencia a intervenir de urgencia.
El vestuario del Real Madrid atraviesa horas de máxima tensión luego de un nuevo episodio conflictivo entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni que terminó generando preocupación dentro del club. Lo que comenzó como una jornada cargada de tensión en el entrenamiento terminó derivando en un serio altercado que obligó incluso a trasladar al mediocampista uruguayo a un hospital por una lesión sufrida durante el enfrentamiento.
La situación provocó una inmediata reacción de la dirigencia madridista, que decidió intervenir de manera directa ante un conflicto que ya consideran insostenible. Según trascendió desde España, el episodio fue catalogado internamente por integrantes del plantel como “el más grave jamás vivido en Valdebebas", reflejando el nivel de preocupación que existe dentro de la institución.
El problema entre ambos futbolistas no sería un hecho aislado. Desde hace semanas se habla de un ambiente enrarecido dentro del vestuario del Real Madrid, marcado por tensiones internas, diferencias personales y un desgaste evidente en la convivencia diaria entre algunos referentes del plantel. De acuerdo con la información publicada por medios españoles, el conflicto comenzó desde temprano en la jornada de entrenamiento.
Todo mal en el Real Madrid: Fede Valverde y Tchouaméni, a las piñas
Fuentes cercanas al vestuario aseguraron que Valverde se negó a saludar a Tchouaméni al inicio de la práctica, generando inmediatamente un clima hostil entre ambos jugadores. A partir de ese momento, el entrenamiento se desarrolló en un contexto cargado de tensión. Las entradas fuertes y los cruces durante los ejercicios fueron aumentando progresivamente, especialmente por parte del futbolista uruguayo, hasta que la situación terminó explotando al finalizar la práctica.
Siempre según las mismas versiones, la pelea subió rápidamente de tono dentro del vestuario y obligó a intervenir a varios integrantes del plantel para evitar que el conflicto pasara a mayores. En medio del altercado, Valverde sufrió una fuerte contusión que le provocó una brecha y debió ser trasladado a un hospital para recibir atención médica.
Las fuentes consultadas remarcan que la lesión no fue consecuencia de un golpe intencional de Tchouaméni, aunque el episodio terminó profundizando todavía más el malestar interno. El incidente dejó expuesta la delicada convivencia que atraviesa actualmente el plantel merengue en uno de los momentos más sensibles de la temporada.
La gravedad de lo sucedido generó una reacción inmediata de la cúpula dirigencial: minutos después del conflicto, José Ángel Sánchez se presentó en la Ciudad Deportiva y encabezó una reunión de urgencia con todo el plantel. Según trascendió, ningún futbolista abandonó las instalaciones hasta finalizar el encuentro interno. El club decidió además abrir un expediente disciplinario contra ambos jugadores con el objetivo de investigar lo sucedido y tomar medidas para intentar frenar la escalada de tensión que preocupa seriamente a la institución.
En la Casa Blanca entienden que la situación excede un simple cruce entre compañeros y refleja un desgaste generalizado dentro del grupo. La irregularidad deportiva, las exigencias constantes y la presión por los resultados habrían contribuido a deteriorar el ambiente interno durante los últimos meses. El clima actual dentro del vestuario aparece marcado por nerviosismo, divisiones y una creciente sensación de incomodidad entre varios futbolistas. La dirigencia teme que este tipo de episodios termine afectando directamente el rendimiento del equipo en la recta decisiva de la temporada.
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