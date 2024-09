Las principales frases de Cristina en su clase magistral en la Universidad del Oeste

Live Blog Post

Milei creó la imagen de que hace 100 años éramos potencia, ¿Por qué cree que llegó el peronismo si era así?

"Javier Milei quiere crear una imagen de un paraíso perdido, que hace 100 años éramos potencia. Pero miren lo que dice Natalio Botana, zurdo no es, en nuestras antípodas, profesor emérito de la Universidad Di Tella: 'Milei ha creado la imagen de un paraíso perdido que no resiste a la más mínima historia comparada'. ¡Basta de engañar a nuestros pibes!", sentenció.

"Pero además, si estábamos tan bien ¿Por qué te crees que vino el peronismo hermano? a ver si los gorilas en este país se avivan un poco alguna vez".

La exmandataria recordó entonces que durante el gobierno de Julio Argentino Roca, en 1904, los médicos que revisaron a la población en el debut del servicio militar obligatorio y encontraron que "el estado de salud de la sociedad argentina era calamitosa". Asmimismo, la situación de la clase obrera de la época era "catastrófica".

"Estas cosas las siento como un fracaso de la educación argentina porque si no no podría venir un lunático a decirnos cosas que no sucedieron, que son mentira y no existen realmente", lamentó.