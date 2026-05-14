Quién es Manuel Quintar, el diputado libertario que llegó al Congreso en una Tesla Cybertruck
Mientras el gobierno de Javier Milei no logra desactivar el escándalo de corrupción en torno a Manuel Adorni, ahora el diputado Manuel Quintar le abrió un nuevo frente de batalla al maltrecho oficialismo.
En medio del ajuste que profundiza día a día el gobierno de Javier Milei y que recae con especial dureza sobre jubilados, trabajadores y discapacitados, y mientras en la Casa Rosada no logran, a pesar de sus denodados esfuerzos, desactivar el escándalo de corrupción que sacude a Manuel Adorni, el diputado de La Libertad Avanza (LLA), Manuel Quintar le abrió un nuevo frente de batalla a la oficialismo.
Es que el diputado por la provincia de Jujuy llegó al Congreso este miércoles, el mismo día en que se manifiestan los jubilados en reclamo por sus más que magros haberes y en medio de la recurrente represión policial, a bordo de una camioneta eléctrica Tesla CyberTruck valuada en el país en más de un cuarto de millón de dólares.
Con estrechos vínculos con el poder político de su provincia natal y aceitada llegada a las esferas más altas del gobierno de Milei, Quintar es la viva imagen de que, a contramano de lo que prometió Milei en campaña, no es "la casta" la que está pagando el ajuste.
Quintar llegó a la Cámara de Diputados en diciembre de 2023 gracias a los vínculos políticos que fue tejiendo a lo largo de los años en tanto empresario ligado al sector de la salud en Jujuy. En esa provincia administra clínicas y obras sociales privadas y maneja el sanatorio Los Lapachos, en San Salvador de Jujuy.
Muy cercano a Karina Milei, Quintar se muestra como un adversario al interior de LLA del senador nacional por Jujuy Ezequiel Atauche, vinculado al otro integrante del triángulo de hierro, Santiago Caputo.
Antes de sumarse a las filas libertarias Quintar mostró gran habilidad para moverse cerca del poder y pasó por las filas del peronismo para dar, al calor del cambio de época, un volantazo justo a tiempo y pasarse a las filas de LLA. Incluso fue candidato a legislador provincial por el Partido Justicialista en las elecciones locales del 2021.
“No puede ser una noticia que alguien que trabaja desde los 13 años y tiene su estudio jurídico desde los 23 no pueda comprarse en blanco una camioneta. Es parte de la batalla cultural que estoy dando”, aseguró Quintar a La Nación para intentar desactivar este nuevo escándalo libertario en el que no están sobre la mesa sospechas de corrupción sino la obscenidad y opulencia de la política frente al ajuste a jubilados, trabajadores y discapcitados.
Lejos de intentar desescalar el escándalo, Quintar ironizó sobre la polémica. “Llanto radikal en 3,2,1... Esta foto me gusta para que los radikukas del gobierno de Jujuy me hagan publicidad”, escribió en sus redes sociales junto a una foto en la que se lo puede ver posando junto a la lujosa CyberTruck ploteada con el logo del águila de LLA.
La provocación de Quintar se da apenas dos días después de que el gobierno de Milei aplicara un nuevo ajuste, esta vez por casi 2,5 billones de pesos en el gasto presupuestado para este año, con la intención de garantizar el superávit fiscal acordado con el FMI. La poda incluyó áreas sensibles como la educación y la salud. También se vieron afectados los programas de prevención del cáncer, los fondos para el Incucai y para el Instituto Malbrán.
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