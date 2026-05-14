La Justicia citó a Lilia Lemoine por declaraciones contra Ian Moche

En el supuesto de una condena, es una infracción que prevé como posible sanción de dos a diez días de trabajo de utilidad pública, una multa o hasta cinco días de arresto. La pena de la detención no aplicaría para el caso de Lemoine, ya que cuenta con fueros legislativos. Sí podría caberle un agravante, previsto en el artículo 56° del código contravencional, ya que Ian Moche es menor de edad.

La causa se inició tras una serie de declaraciones televisivas y publicaciones en redes sociales realizadas por Lilia Lemoine, en las que cuestionó el diagnóstico de Ian Moche y apuntó contra su madre, Marlene Spesso. Durante una entrevista en LN+, la legisladora afirmó que al menor lo hacían“actuar de autista” y sostuvo que Spesso “no está bien de la cabeza”.

Embed La mamá de Ian Moche sigue usando al hijito para figurar (sufre de Munchausen?), ganar plata y encima lo usa de escudo. Eso último ya es de vieja COBARDE. Si yo le estoy hablando A ELLA, NO A SU HIJITO... A ELLA. METE AL NENE EN EL MEDIO A RESPONDER POR ELLA!! Vení y hablá… — Lilia Lemoine (@lilialemoine) February 4, 2026

Además, Lemoine aseguró que el caso del joven “es un negocio para el kirchnerismo” y vinculó su exposición pública con una presunta utilización política. Sus declaraciones generaron incomodidad incluso dentro del programa televisivo donde fueron pronunciadas y derivaron en una fuerte repercusión pública.

Lejos de bajar el tono, la diputada profundizó luego sus críticas a través de redes sociales. Desde su cuenta de X acusó a la madre del menor de “usar” a su hijo “para figurar” y “ganar plata”, aunque insistió en que sus cuestionamientos estaban dirigidos al entorno familiar y no contra el niño.