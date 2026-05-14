La Justicia citó a Lilia Lemoine por declaraciones contra Ian Moche
Lo dispuso el fiscal porteño de primera instancia Hernán Biglino; el caso se abrió a partir de una denuncia de Marcela Pagano.
La diputada nacional Lilia Lemoine fue citada a declaración indagatoria en una causa correccional que investiga sus agresiones públicas contra Ian Moche, el joven activista de 12 años con trastorno del espectro autista que ganó notoriedad por sus intervenciones sobre discapacidad y por sus cuestionamientos al Gobierno de Javier Milei.
La medida fue dispuesta por el fiscal porteño Hernán Biglino, quien convocó a la legisladora de La Libertad Avanza para el próximo 28 de mayo. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, exintegrante del bloque libertario y hoy enfrentada políticamente con el oficialismo.
En el mismo escrito, el fiscal resolvió diferir para una futura audiencia el tratamiento del planteo presentado por la defensa de Lemoine, que cuestionó la legitimación de Marlene Florencia Spesso para actuar como querellante en representación de su hijo menor de edad.
Según el documento judicial, el planteo será analizado durante la audiencia prevista en el artículo 51 de la Ley de Procedimiento Contravencional, equivalente a la instancia contemplada en el artículo 223 del Código Procesal Penal.
El expediente busca determinar si Lemoine incurrió en la figura contravencional de “maltrato”, prevista en el artículo 55 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, que sanciona conductas vinculadas a hostigamientos, humillaciones o ataques a la dignidad de otra persona.
En el supuesto de una condena, es una infracción que prevé como posible sanción de dos a diez días de trabajo de utilidad pública, una multa o hasta cinco días de arresto. La pena de la detención no aplicaría para el caso de Lemoine, ya que cuenta con fueros legislativos. Sí podría caberle un agravante, previsto en el artículo 56° del código contravencional, ya que Ian Moche es menor de edad.
La causa se inició tras una serie de declaraciones televisivas y publicaciones en redes sociales realizadas por Lilia Lemoine, en las que cuestionó el diagnóstico de Ian Moche y apuntó contra su madre, Marlene Spesso. Durante una entrevista en LN+, la legisladora afirmó que al menor lo hacían“actuar de autista” y sostuvo que Spesso “no está bien de la cabeza”.
Además, Lemoine aseguró que el caso del joven “es un negocio para el kirchnerismo” y vinculó su exposición pública con una presunta utilización política. Sus declaraciones generaron incomodidad incluso dentro del programa televisivo donde fueron pronunciadas y derivaron en una fuerte repercusión pública.
Lejos de bajar el tono, la diputada profundizó luego sus críticas a través de redes sociales. Desde su cuenta de X acusó a la madre del menor de “usar” a su hijo “para figurar” y “ganar plata”, aunque insistió en que sus cuestionamientos estaban dirigidos al entorno familiar y no contra el niño.
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