Legislador libertario, duro contra Manuel Adorni: "Echa gente todas las mañanas, contrata a sus familiares y se ríe, es nefasto"

El legislador fue uno de los fundadores de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires tras lo cual abandonó el espacio y hoy respalda la candidatura de Ramiro Marra.

Eugenio Casielles

"Tengo más simpatía por Marra que por el resto de los candidatos", aseguró Caseilles y disparó: "no lo voy a votar a Adorni, es una persona que se arroga los derechos de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires mientras conserva su cargo de vocero, mientras viaja a despedir al Papa con su community manager, echa gente todas las mañanas y se ríe cuando lo hace y contrata a sus familiares. Me parece una persona nefasta".

"Adorni apareció cuando La Libertad Avanza ya tenía el gobierno y se subió a un carguito, sin ese cargo no sé si se hubiera subido a La Libertad Avanza", siguió y advirtió que "no tiene ningún conocimiento sobre la Ciudad de Buenos Aires".

Según Caseilles Adorni "tiene como única propuesta la motosierra que es una herramienta para destruir. Es una herramienta de destrucción, no de construcción, nosotros tenemos que construir una Ciudad, no estar pensando cómo destruir cosas".

adorni

Y sentenció: "Hay mucha ignorancia".

En ese sentido reveló que un "diputado o diputada que hoy hace campaña con Adorni no sabía que hay división de poderes en la Ciudad de Buenos Aires, no entendía que había una Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, pensaba que cuando hablábamos de la Constitución sólo nos referimos a la Nacional. Ese nivel de desconocimiento".

Caseilles también cargó contra la secretaria general de la Presidencia Karina Milei. "Marra todavía defiende La Libertad Avanza y le encantaría estar ahí. Yo me fui pro vocación propia debido a los caprichos coyunturales de la hermana del Presidente. Es una persona caprichosa que, sin ningún tipo de conocimiento, toma decisiones como una persona idónea en temas sensibles como a quienes elegimos para que conduzcan los destinos de la ciudad y del país. Esa es la armadora política y sin conocimiento de que quienes son las personas idóneas decide teniendo en cuenta quién es mas simpático o menos simpático o aplaude más fuerte el circo y quien no aplaude. No hay más que eso".

Y concluyó: "yo por lo menos no le aplaudo el circo a nadie, yo trabajo para que la gente viva mejor, no para que la hermana del presidente se sienta poderosa".