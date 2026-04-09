Ley de Glaciares: llaman a una demanda colectiva contra la reforma que aprobó Diputados
La norma se sancionó por 137 a 111 votos y habilita a las provincias a definir qué explotaciones podrán desarrollarse en zonas glaciares y periglaciares.
En una sesión histórica de más de 10 horas, el oficialismo logró aprobar la modificación de la Ley de Glaciares. La iniciativa obtuvo 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones en la Cámara de Diputados.
La normativa modifica la Ley 26.639, que regula la protección de las zonas glaciares y periglaciares. Con este cambio, se redefinen esos conceptos y se establece que las provincias serán las encargadas de determinar qué áreas integran el inventario glaciar. Aquellas zonas que queden fuera de ese esquema podrán habilitarse para actividades productivas, como la minería.
Tras la aprobación de la ley, las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace convocaron a la ciudadanía a sumarse a una demanda colectiva para frenar la reforma.
Cientos de miles de personas se inscribieron a la audiencia pública para defender la Ley de Glaciares y fueron ignoradas. “Hoy la respuesta está en manos de todas las personas: la ciudadanía será la protagonista de la lucha por recuperar la ley. Si no quisieron escuchar en el Congreso, van a escuchar en la Justicia”, advirtieron desde las organizaciones, dando inicio a una nueva etapa en la defensa de las reservas hídricas del país.
"Las organizaciones advierten que, lejos de cerrar el conflicto, esta decisión abre una etapa de participación ciudadana en defensa del agua, para reafirmar la voluntad de la sociedad que ya expresó su rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares", expresaron.
Además señalaron que "Esta reforma pone en riesgo el acceso al agua y por lo tanto la vida de millones de argentinos y argentinas y los ecosistemas que dependen de los glaciares y el ambiente periglacial".
Las claves para entender la nueva Ley de Glaciares
¿Qué cambia respecto de la ley original?
La protección deja de ser amplia y automática para pasar a focalizarse solo en áreas con función hídrica comprobada.
¿Se podrán realizar actividades productivas en zonas antes protegidas?
Sí, la reforma habilita esa posibilidad, siempre que se aprueben evaluaciones de impacto ambiental.
¿Quién define qué zonas se protegen?
Las provincias tendrán un rol central en esa definición, con criterios propios.
¿El Inventario Nacional de Glaciares pierde relevancia?
No desaparece, pero su rol pasa a ser de referencia obligatoria, sin carácter vinculante sobre las decisiones provinciales.
¿Qué pasa con los glaciares que no cumplan función hídrica?
Dejarán de estar protegidos por esta ley específica, aunque seguirán bajo otras normas ambientales.
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