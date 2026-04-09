Ley de Glaciares: llaman a una demanda colectiva contra la reforma que aprobó Diputados

Además señalaron que "Esta reforma pone en riesgo el acceso al agua y por lo tanto la vida de millones de argentinos y argentinas y los ecosistemas que dependen de los glaciares y el ambiente periglacial".

Las claves para entender la nueva Ley de Glaciares

¿Qué cambia respecto de la ley original?

La protección deja de ser amplia y automática para pasar a focalizarse solo en áreas con función hídrica comprobada.

¿Se podrán realizar actividades productivas en zonas antes protegidas?

Sí, la reforma habilita esa posibilidad, siempre que se aprueben evaluaciones de impacto ambiental.

¿Quién define qué zonas se protegen?

Las provincias tendrán un rol central en esa definición, con criterios propios.

¿El Inventario Nacional de Glaciares pierde relevancia?

No desaparece, pero su rol pasa a ser de referencia obligatoria, sin carácter vinculante sobre las decisiones provinciales.

¿Qué pasa con los glaciares que no cumplan función hídrica?

Dejarán de estar protegidos por esta ley específica, aunque seguirán bajo otras normas ambientales.