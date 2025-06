Lilia Lemoine les recomendó a los médicos estudiar otra cosa: "Tenés que separar tus deseos de tu trabajo"

"Si mientras estás estudiando no te das cuenta que los médicos están mal, eso es porque mientras sean estatales no van a estar muy bien que digamos. Podes estudiar lo que quieras, pero que sepan que cuando elegís una carrera tenés beneficios y perjuicios", agregó.

Y continuó: "Vos tenés que separar tus deseos y tus sueños de la responsabilidad, ser un adulto significa que tenés que salir a la vida a enfrentarte al mundo y a la realidad, no a lo que vos tenés idealizado".

Para no ser menos que su compañera de espacio, la diputada, que cobra casi 7 millones de pesos y que nunca presentó un proyecto de ley, recurrió a los datos falsos: “El problema surge cuando se echan los ñoquis, porque hasta una semana los residentes también cobraban 800 mil pesos", afirmó. Pero lo que ignora, o no dice por malicia, es que el reclamo salarial comenzó hace un año, en ese tramo se firmó un acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación que no se cumplió. Por otro lado, el Gobierno nacional no da datos oficiales sobre las personas que fueron desvinculadas de la institución por no cumplir con sus tareas y los que dio Manuel Adorni, para no defraudar, no eran reales.

lilia lemoine

En cuanto a la propuesta no oficial difundida por la institución para los médicos, dijo: "Ahora van a cobran 1.300.000 pesos, no les sirve para alquilar porque es 'no remunerativo', pero van a cobrar un bono de 500 mil pesos que es mucho más de lo que gana un jubilados".

Desde un cinismo absoluto y sin ponerse colorada, Lilia Lemoine se atreve a utilizar a un sector que todos los miércoles reclama por un aumento de haberes y por la restitución de sus medicamentos, y que es reprimido ferozmente por las fuerzas federales, algo que ella suele celebrar semana tras semana.

"Entonces, me parece que ni piensen la propuesta es una falta de respeto para toda la sociedad”, remató.