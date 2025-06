Florencia Carignano redobla la apuesta: "Al lado de lo que dice Milei, soy Heidi"

"Se creen que con esa mirada o filmándonos nos van a asustar, pero estamos en democracia", sentenció la diputada de Unión por la Patria.

Florencia Carignano Lilia Lemoine

"Tienen un tema con la crueldad, con hacer bullying a un nene de 12 años autista, con no querer solucionar el tema del Garrahan y no financiar las universidades públicas ni aumentar a los jubilados. Y el coro de Diputados aplaude, no sé cómo vuelven a la casa", remarcó.

"Me gustaría que esté más movilizada la gente, que cuando a Ian lo ataca Milei salgamos todos, que cuando Milei dice 'niños enjabonados' sea un escándalo, porque es pedofilia, es un escándalo lo que dice el Presidente", señaló la diputada.

"Me dicen '¿cómo pudiste decir eso?'. ¿Disculpame? Al lado de lo que dice Milei soy Heidi. Dice barbaridades, cosas obscenas, se masturba en público. Dice que somos ensobrados, ratas asquerosas. Es una degradación y todos le festejan. ¿En serio vamos a soportar como sociedad que Milei le haga bullying a un chico de 12 años autista?", planteó.