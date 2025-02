Mauricio Macri, contra la designación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema: "No es correcta"

"La experiencia empírica me indica que la designación de jueces a través de un mecanismo como el utilizado por el Gobierno no es correcta. Ratifico mi posición de que los jueces que ocupen los cargos más altos del Poder Judicial no pueden ser objeto de tanto rechazo", expresó en su cuenta en X el titular del PRO a las 23, luego de haber realizado por la mañana una reunión con la mesa ejecutiva de su partido.