Mauricio Macri volvió a ningunear las chances Silvia Lospennato, que salió al cruce: "Dejá de contar eso..."

“Lamentablemente con esta división, tiene más de ganar Santoro que nosotros, porque nosotros tenemos el doble ataque: los libertarios de un lado y Larreta del otro, que todavía hay gente que cree que es candidato del PRO”, dijo el exmandatario días atrás con gesto compungido y junto a Lospennato, que no podía creer lo que estaba escuchando.

Este lunes, en tanto, Macri fue un poco más y hasta expuso lo desmoralizada que está su candidata por los datos que trascienden de los sondeos de cara al domingo.

"Me llamó llorando, diciéndome 'me quiero ir, basta, la política no tiene sentido'", reveló el exmandatario en una entrevista en TN, dando a entender que su candidata quería bajarse, ya que podría quedar detrás de Santoro y Manuel Adorni, y hasta de Horacio Rodríguez Larreta.

Lospennato, visiblemente incómoda, le pidió que dejara de revelar detalles del cierre de la campaña. "Bueno dejá de contar eso", le dijo, para que Macri cambiara de relato, y afirmara: "A las dos horas ya estaba para luchar de nuevo".

macri lospennato

El expresidente viene de un lunes de raid mediático en donde, hasta esta entrevista, centraba sus críticas hacia el presidente Javier Milei, debido a sus declaraciones en las que lo responsabilizó por la caída de Ficha Limpia.