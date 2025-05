El descargo de Gastón Edul tras las lapidarias críticas en redes: "Es injusto usarme políticamente"

Vía streaming, el comunicador se encargó de hacer un fuerte descargo tras lo sucedido: "Un clip que subieron hoy y que recortaron de manera malintencionada, para meterme en una grieta que a mí no me interesa, de la que no sé nada, de la que no estoy preparado para opinar con fundamentos y la que dejaría a profesionales que se forman de verdad para opinar", comenzó indicando.

"Yo soy periodista deportivo y opino de deportes, informo sobre eso porque me capacité, y de política no estoy preparado para opinar. Por lo menos eso es lo que creo yo, más allá de que todos los ciudadanos tenemos una opinión", siguió.

En este sentido, explicó: "Yo hice un comentario basado en la charla de mis amigos. Mis amigos son mis amigos de toda la vida, desde que tengo 10 años, del barrio de Boedo. Todos clase social media, laburantes. Y es más, les diría que algunos clase media baja. Y eso yo lo viví. Yo jamás hablé de la realidad de la gente. ¿Quién soy yo para hablar de la realidad de la gente?", preguntó retóricamente.

"Yo jamás hablé de un gobierno o de otro, ni me puse a opinar de lo que se puede hacer con un gobierno o con otro. Nunca hice eso. Solamente hablé del sueño de mis amigos, que es el de poder comprarse una propiedad y que lo ven inalcanzable, lo vieron cuando nacieron, lo ven ahora y lo seguirán viendo", se defendió.

descargo edul.mp4

Seguidamente, se mostró furioso por la utilización de sus dichos: "Meterme a mí en el juego sucio de la política es injusto, porque yo nunca me metí con nadie, y no quise opinar a favor o en contra de nadie. Es injusto usarme políticamente para meterme en un partido y que no me quieran del otro partido. Me apena mucho".

"Le pido a la gente que no se coma ese cuento y que no se suba a eso, porque a mí me costó mucho trabajo estar donde estoy, y lo logré por ser respetuoso y no meterme a hablar boludeces de cosas que no sé. Y yo no me metí a hablar de política, hablé de mis amigos", expresó.

"Yo si tuviese una opinión seria para decir, la digo. Y la digo con huevos. Pero no fue el caso", concluyó el periodista.