Boca ganó y Riquelme apuntó contra el macrismo: "No deben volver nunca más al club"

"Pido a los hinchas que hagan memoria y no se dejen llenar la cabeza por gente mala que quiere al club para hacer política. Este (Andrés) Ibarra no sé quién es pero dentro de poco dirá que se perdió la final de Madrid (vs. River) por Riquelme", ironizó el ídolo "xeneize" en una nota con el canal TNT Sports.