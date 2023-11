La custodia de Mauricio Macri atacó al equipo de C5N en la puerta del hotel de Javier Milei

De acuerdo con el testimonio del cronista, los guardaespaldas de Macri también golpearon y hasta "agarraron del cuello" a colegas de otros medios.

agresión custodios macri c5n

"Queríamos tomar las imágenes de la salida del ex presidente y ahí fue cuando nos agredieron. Simplemente estábamos yendo de un lugar a otro, corrimos para el lugar donde Macri se iba a subir y un custodio, al que le habíamos dicho que éramos trabajador de prensa, nos agarra y a mí me empieza a gritar y me tira contra la camioneta, y otro custodio fue muy violento con camarógrafos", relató Munafó.

nico munafo c5n