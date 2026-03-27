Fallo por YPF: el sorpresivo mensaje de Diego Guelar, ex embajador de Macri, dándole la razón a Kicillof

El sorpresivo tuit de Guelar sobre YPF y Kicillof

A través de su cuenta oficial en la red social X (ex Twitter), el experimentado diplomático y ex embajador argentino en China se hizo eco de la histórica decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que revocó la condena contra el Estado nacional por los reclamos del fondo Burford.