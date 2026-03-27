Fallo por YPF: el sorpresivo mensaje de Diego Guelar, ex embajador de Macri, dándole la razón a Kicillof
El ex embajador Diego Guelar celebró la victoria judicial por la expropiación de YPF y sorprendió a todos al respaldar la gestión de Axel Kicillof.
El histórico fallo a favor de nuestro país por la expropiación de la petrolera YPF sigue sumando repercusiones de todo el arco político. En las últimas horas, el ex embajador de Mauricio Macri, Diego Guelar, dejó las diferencias de lado, celebró la enorme victoria judicial en Nueva York y reconoció abiertamente la labor del actual gobernador bonaerense.
El sorpresivo tuit de Guelar sobre YPF y Kicillof
A través de su cuenta oficial en la red social X (ex Twitter), el experimentado diplomático y ex embajador argentino en China se hizo eco de la histórica decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que revocó la condena contra el Estado nacional por los reclamos del fondo Burford.
Lejos de sumarse a las críticas de la actual gestión libertaria contra la estatización, el exfuncionario sorprendió con un mensaje sumamente contundente: "Gran triunfo jurídico de Argentina !!! Finalmente, Kiciloff tenía razón…". De esta manera, Guelar destacó la estrategia jurídica soberana y celebró que "la Argentina se evita pagar más de US$16.000 millones".
IMPORTANTE: Mapa en vivo de las lluvias y tormentas de hoy viernes en el AMBA: a qué hora se larga
Una victoria que une y divide a la política nacional
El sincero mensaje de Guelar marca un fuerte contraste con la postura adoptada por el presidente Javier Milei. Si bien el primer mandatario celebró este viernes el fallo que salvaguarda las reservas del Banco Central, aprovechó su discurso oficial para dedicarle gruesos insultos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, tildándolo de "inútil" e "incompetente".
La anulación de la condena dictada por la jueza Loretta Preska representó un alivio histórico. El sorpresivo apoyo público de una figura fuertemente vinculada al PRO como Diego Guelar demuestra la trascendencia de esta resolución judicial, validando la postura de quienes siempre defendieron que la estatización de la compañía se realizó conforme a las leyes nacionales.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario