Mensaje para Javier Milei y su hermana Karina para financiar las universidades: "Dejen de quedarse con el tres por ciento"

“Nos piden que les digamos de dónde sacar la plata para las universidades. Les pasamos algunas ideas: 1-Con menos de tres meses de intereses de bonos emitidos solo para sostener el “dólar Milei”. 2-Evitando usar la caja del Estado para financiar la campaña. 3-Dejen de quedarse con el 3%”, publicó la diputada..

Por último, lanzó un feroz mensaje en contra del Presidente: “Milei dice que combate a los golpistas. No hay nada más golpista que un presidente que se niega a aceptar la democracia”.

El mensaje de Javier Milei tras el rechazo a los vetos en Diputados

Luego de que la Cámara de Diputados rechazara los vetos a la declaración de emergencia en pediatría y al financiamiento universitario, el presidente Javier Milei apuntó no solo contra la oposición, sino contra a aquellos que supieron ser aliados del oficialismo, pero ahora votaron en contra.

“En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los ‘antikukas’ que votan igual que los kukas, pero disfrazados de republicanos”, disparó el presidente Milei en un contundente mensaje publicado este jueves en su cuenta personal de la red social X.

Mile no solo se adelantó al probable rechazo de los vetos en el Senado, sino que también envió una advertencia a los ciudadanos de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

“Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina”, sostuvo el mandatario.

Con su clásica arenga, por último, sentenció: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

vetos

En la misma línea que el mandatario se expresó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien sostuvo: “Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente”.

"El Congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal”, adelantó el ministro también en redes sociales.

“Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia”, sostuvo y remarcó que desde la oposición “solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo.

Al igual que Milei, Caputo resaltó la importancia de las elecciones legislativas nacionales y fagregó: “Como ciudadanos, hay una única y muy eficaz herramienta de defensa: el voto. Usémosla este octubre”.