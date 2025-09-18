Internaron de urgencia a Luciana Geuna: qué le pasó
La periodista comunicó en un posteo en que se encuentra internada en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento.
Luciana Geuna encendió las alarmas al develar que debió ser hospitalizada. En su cuenta oficial de Instagram la periodista y conductora de Verdad Consecuencia (TN) compartió una imagen en la que aparece recostada en una camilla de hospital, junto a su hija Jacinta, fruto de su relación con su esposo, Martín Guglielmone, con quien también es madre de Vito.
La periodista se mostró en su habitación del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT). En el epígrafe que acompañó el posteo, Geuna compartió: "Estoy saliendo de un susto grande. De esos que te hacen acordar lo intempestiva que puede ser la vida. Lo que todo cambia en un segundo".
"Y necesito mucho mucho agradecer", deslizó para luego manifestar su gratitud hacia el equipo médico del IADT.
Sus palabras fueron marcadas por una profunda gratitud hacia el equipo médico y su entorno más cercano. En su relato, la comunicadora evitó detallar el diagnóstico, pero sí enfatizó el acompañamiento recibido, especialmente la labor de Lorena Delisio y su equipo, a quienes describió como una “burbuja impecable de profesionales” que la hicieron sentir cuidada y respetada. Sobre Delisio, subrayó la calma y seguridad transmitidas durante cada jornada, así como la claridad con la que le explicaba el desarrollo de su situación y los pasos a seguir. “Saber con esa certeza profunda que estaba en manos extraordinarias que no solo saben mucho de medicina sino de humanidad”, manifestó Geuna.
Luciana también agradeció a su prepaga y a su médica de cabecera, la ginecóloga Marisa Labovsky, quien estuvo presente en todo momento.
También subrayó el respaldo de sus colegas del ciclo de streaming Paraíso Fiscal en OLGA y TN.
"Mil gracias a todo el equipo hermoso de @olgaenvivo y de @todonoticias por sus mensajes, por el tiempo y la ayuda para recuperarme. Hay tanto lindo para decir de todos".
Sobre el final de su publicación, la periodista hizo hincapié sobre el cariño y la contención que le brindaron sus familiares y amigos a lo largo de su estadía en la institución médica: "Tengo el corazón lleno de mi familia y su presencia (a pesar de que a muchos los tengo lejos y lo difícil que es eso es para ellos y para mí), de mi hermano y la Chandru, de mis amigas y amigos que son familia, de Vito y Chachi que aún asustados y con tanta incerteza, creyeron en lo que le íbamos contando y nos reímos y todo".
Por último, Luciana resaltó el acompañamiento de su esposo, Martín Guglielmone.
