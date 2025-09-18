Internaron de urgencia a Luciana Geuna: qué le pasó

Luciana Geuna

Luciana también agradeció a su prepaga y a su médica de cabecera, la ginecóloga Marisa Labovsky, quien estuvo presente en todo momento.

También subrayó el respaldo de sus colegas del ciclo de streaming Paraíso Fiscal en OLGA y TN.

"Mil gracias a todo el equipo hermoso de @olgaenvivo y de @todonoticias por sus mensajes, por el tiempo y la ayuda para recuperarme. Hay tanto lindo para decir de todos".

Sobre el final de su publicación, la periodista hizo hincapié sobre el cariño y la contención que le brindaron sus familiares y amigos a lo largo de su estadía en la institución médica: "Tengo el corazón lleno de mi familia y su presencia (a pesar de que a muchos los tengo lejos y lo difícil que es eso es para ellos y para mí), de mi hermano y la Chandru, de mis amigas y amigos que son familia, de Vito y Chachi que aún asustados y con tanta incerteza, creyeron en lo que le íbamos contando y nos reímos y todo".

Por último, Luciana resaltó el acompañamiento de su esposo, Martín Guglielmone.