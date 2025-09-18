Banco Galicia informó fallas en su home banking en medio de la presión cambiaria

Tensión en los mercados

Los bonos en dólares profundizan su caída este jueves en otra jornada teñida de rojo en las pantallas. Los títulos en moneda dura caen hasta 7,8% en Wall Street y en el ámbito local se desploman hasta 12%. Así, el riesgo país se dispara por encima de los 1.300 puntos básicos y ya acumula un salto del 48% en las últimas nueve ruedas, es decir, desde la dura derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses.

milei preocupado.jpg

Esto sucede en una jornada compleja en el plano político y económico para el Gobierno, que incluyó el salto del dólar al techo de la banda y la primera intervención con venta de reservas del BCRA en cinco meses. En lo político, el Senado buscará revertir el veto a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) tras los duros reveses sufridos en Diputados.

En lo financiero, se encendieron todas las alertas al concretarse la primera intervención con venta de reservas del BCRA desde el debut de las bandas de flotación. Los inversores ven una posición más débil y menos garantías para el pago de los próximos vencimientos y por eso se desprenden de sus tenencias.