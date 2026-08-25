Nadia Beller aseguró que si la Justicia la convoca aportará pruebas sobre la corrupción libertaria

Además de los audios, Beller quiere presentar ante la fiscalía registros de comunicaciones que, según ella, dan cuenta de vínculos que Cerimedo tenía con los sicarios antes del ataque y también aportar información sobre una nota que apareció en el teléfono de él y que podría ser clave para la causa.

Fernando Cerimedo, exasesor de La Libertad Avanza (LLA).

Se trata de una "nota de texto" encontrada por la fiscalía en el celular de Cerimedo, del 13 de agosto, que dice: "No digas a nadie. Pero nos vendió la amiga de Enrique te acordas? La Nadia. O la eliminamos ya o estamos jodidos. Conoces a alguien que pueda hacer el trabajo?".

Beller explicó a que era habitual que Cerimedo copiara y guardara como notas mensajes de chat que mandaba y dijo que ella está segura de que sabe a quién se dirigía él en este caso. "Se lo voy a decir a la fiscalía, pero es un amigo en común, que Enrique recibió en su casa y allí le presentó a Fernando", afirmó.

Enrique sería Luis Enrique Villarruel, que declaró el viernes pasado en la causa, y contó que era amigo del colegio de Beller y que, a través de ella, conoció a Cerimedo; que él le había pedido dinero justo antes del atentado y que le dio 17 mil dólares. "La última vez (que lo vi) fue el viernes o sábado, pero está en mi chat de WhatsApp. Él me dijo que le preste un monto, creo que fueron 50 mil dólares. Yo le dije que solo tenía 17 mil dólares y me dijo que sí, que le preste, y me iba a devolver el día lunes", declaró Villarruel según transcribió la fiscalía en el expediente.

"Presumo que era dinero para mi sicario", dijo Beller y contó que en la audiencia judicial de la semana pasada, Cerimedo admitió que esa nota de texto que hablaba de “eliminar” a Beller estaba en su teléfono. “Dijo que en su momento va a aclarar por qué tenía ese mensaje”, relató ella, que presenció la audiencia.

Desde el sábado pasado, cuando le dieron el alta médica, está instalada en una casa que no es la suya ya que no quiso volver porque vive sola y asegura tener miedo por su seguridad.

Cerimedo, está preso como presunto autor intelectual del fallido atentado y fue un hombre clave de la estretagia digital de La Libertad Avanza que permitió a Milei llegar a la Casa Rosada.