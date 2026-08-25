Nadia Beller aseguró que si la Justicia la convoca aportará pruebas sobre la corrupción libertaria
Mientras se recupera del fallido atentado, la ex pareja de Fernando Cerimedo, Nadia Beller se mostró abierta a colaborar con la justicia argentina.
Nadia Beller se sigue recuperando del intento de femicidio del que fue víctima el fin de semana y por el cual fue detenido en Bolivia su ex pareja y asesor de Javier Milei y toda la ultraderecha latinoamericana, Fernando Cerimedo, y se mostró dispuesta a colaborar con la justicia argentina ya que asegur+o tener pruebas de la corrupción en el gobierno libertario.
En diálogo con La Nación, Beller reveló que tiene varias horas grabadas de las conversaciones que mantenía con Cerimedo y que ellas "tenían comentarios superficiales sobre la corrupción argentina".
"Él me decía que Milei está loco, que no va a ganar otra elección... Con seguridad eso está ahí, en todas las grabaciones que tengo. Cuando me lo requieran, yo voy a presentar todo, pero estos son indicios; la investigación le corresponde al Ministerio Público. No entiendo por qué el Ministerio Público argentino no pide intervenir acá, en la causa, y acceder a la computadora y a los teléfonos de él", cuestionó.
Según contó Beller la semana pasada Cerimedo le reveló que él y su mujer, Natalia Basil, que trabajaba en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), fueron quienes filtraron los audios en los que Diego Spagnuolo daba cuenta del aceitado esquema de de sobornos que funcionaba en ese organismo.
Beller contó que empezó "a grabarlo porque yo empiezo a desconfiar de él. Me doy cuenta de que se había ido a Buenos Aires, cuando me decía que estaba en un operativo (en Bolivia)”.
Además de los audios, Beller quiere presentar ante la fiscalía registros de comunicaciones que, según ella, dan cuenta de vínculos que Cerimedo tenía con los sicarios antes del ataque y también aportar información sobre una nota que apareció en el teléfono de él y que podría ser clave para la causa.
Se trata de una "nota de texto" encontrada por la fiscalía en el celular de Cerimedo, del 13 de agosto, que dice: "No digas a nadie. Pero nos vendió la amiga de Enrique te acordas? La Nadia. O la eliminamos ya o estamos jodidos. Conoces a alguien que pueda hacer el trabajo?".
Beller explicó a que era habitual que Cerimedo copiara y guardara como notas mensajes de chat que mandaba y dijo que ella está segura de que sabe a quién se dirigía él en este caso. "Se lo voy a decir a la fiscalía, pero es un amigo en común, que Enrique recibió en su casa y allí le presentó a Fernando", afirmó.
Enrique sería Luis Enrique Villarruel, que declaró el viernes pasado en la causa, y contó que era amigo del colegio de Beller y que, a través de ella, conoció a Cerimedo; que él le había pedido dinero justo antes del atentado y que le dio 17 mil dólares. "La última vez (que lo vi) fue el viernes o sábado, pero está en mi chat de WhatsApp. Él me dijo que le preste un monto, creo que fueron 50 mil dólares. Yo le dije que solo tenía 17 mil dólares y me dijo que sí, que le preste, y me iba a devolver el día lunes", declaró Villarruel según transcribió la fiscalía en el expediente.
"Presumo que era dinero para mi sicario", dijo Beller y contó que en la audiencia judicial de la semana pasada, Cerimedo admitió que esa nota de texto que hablaba de “eliminar” a Beller estaba en su teléfono. “Dijo que en su momento va a aclarar por qué tenía ese mensaje”, relató ella, que presenció la audiencia.
Desde el sábado pasado, cuando le dieron el alta médica, está instalada en una casa que no es la suya ya que no quiso volver porque vive sola y asegura tener miedo por su seguridad.
Cerimedo, está preso como presunto autor intelectual del fallido atentado y fue un hombre clave de la estretagia digital de La Libertad Avanza que permitió a Milei llegar a la Casa Rosada.
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