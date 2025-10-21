Nuevo posteo de Scott Bessent en apoyo a Javier Milei: "Izquierdismo radical del peronismo"

“El presidente Milei se ha esforzado por revertir políticas económicas irresponsables anteriores, como el gasto excesivo, la irresponsabilidad fiscal y el endeudamiento imprudente. Justo este mes, el FMI reiteró su pleno apoyo al sólido programa económico de Argentina”, destacó.

Bessent cerró su mensaje con un fuerte apoyo a las reformas del gobierno argentino, afirmando que “una Argentina fuerte y estable como buen vecino está explícitamente en el interés estratégico de Estados Unidos”.

“No queremos otro estado fallido en América Latina”, advirtió Bessent. “El Presidente Trump está liderando el camino en el Hemisferio Occidental y nuestra Administración apoya los actuales planes de reforma del Presidente Milei y su prudente estrategia fiscal para hacer que Argentina vuelva a ser grande”, finalizó.

Scott Bessent Milei peronismo