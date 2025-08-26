Oscar Zago se sacó con una periodista de C5N: "Tono de cargada"

Oscar Zago Diana Deglauy

“Porque te estoy diciendo que no te escucho porque se entrecorta todo y quiero escucharte”, explicó el diputado. Acto seguido, la conductora le propuso cortar con la llamada y volver a comunicarse: “Como vos quieras, pero ahora estamos bien. Yo te escucho bien”, le aclaró el diputado nacional mientras que Deglauy lanzó: “No todo es una exaltación en el país”

“No porque pareció en tono de cargada y estoy tratando de escucharte”, remarcó Zago. Tras el breve pero intenso entredicho, la entrevista continuó como estaba prevista.

Oscar Zago exigió investigar la ANDIS y advirtió: "Este caso puede dejar herido al Gobierno"

Zago lanzó duras críticas al oficialismo tras las denuncias de presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según afirmó, la situación “le entró un balazo al Gobierno y lo puede dañar muchísimo” si no se avanza con rapidez en las investigaciones.

El legislador sostuvo que el Congreso no puede quedarse al margen de lo que calificó como uno de los mayores escándalos de la gestión actual y pidió la conformación de una comisión investigadora que actúe de manera independiente. En declaraciones televisivas, se refirió a la actitud del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y a los empresarios farmacéuticos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina.

“Si alguien no tiene nada que ocultar, no se fuga ni se esconde. Me genera sospechas que haya tantos asustados”, señaló. Además, cuestionó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por sus dichos sobre la vicepresidenta Victoria Villarruel. “No es correcto presentarla como enemiga del Gobierno cuando hay fotos de Spagnuolo junto a José Luis Espert”, apuntó.

El dirigente, que hasta 2024 encabezó el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados, insistió en que el escándalo de la ANDIS golpea de lleno al oficialismo, incluso en el terreno electoral. Recordó que el propio José Luis Espert, candidato en la provincia de Buenos Aires, expresó que este tema “arruinó” su campaña.

En ese sentido, el legislador advirtió que el caso no puede tratarse como un hecho aislado, sino como parte de una serie de irregularidades que merecen un seguimiento parlamentario.