Nacho Sureda destrozó a Juan Minujín: "Minugil"

Nacho Sureda fue aún más allá, asegurando que su ausencia en la cuarta y quinta temporada de la serie podría estar relacionada con la influencia de Minujín. "Después él fue productor asociado en la cuarta y quinta temporada y justo casualidad a mi no me llamaron", denunció. El actor, que nunca antes había contado esto, confesó que necesitaba "sacarlo" y le aconsejó a su colega que "vaya a terapia a resolver sus cosas".

Sureda finalizó su descargo calificando a Minujín como un "inseguro". También se refirió a unas declaraciones del actor en las que afirmó que no le gustaban los perros. "Permitime dudar de la persona que no le caen bien los perros y eso me la terminó de bajar", sostuvo. Finalmente, el actor hizo un comentario sobre el activismo de Minujín. "La juega de nacional y popular y salió a defender a la señora cuando la condenaron y nadie le cree", concluyó, haciendo referencia a su apoyo a Cristina Kirchner en el pasado. A modo de broma, Sureda agregó: "Ojala que pueda hacer algún spin off de mi personaje Pantera con el personaje de él y nos subimos al ring y después lo agarro en la ducha".