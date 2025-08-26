Nacho Sureda destrozó a Juan Minujín: "Minugil"
El actor brindó una entrevista en la que habló de su ex compañero de "El Marginal" y aseguró que no tienen una buena relación. Los detalles.
La nueva serie de Netflix, En el Barro, un spin-off de la exitosa El Marginal, ha generado gran controversia, y ahora el actor Nacho Sureda ha salido a criticar duramente a su colega Juan Minujín. En una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen, el actor se despachó con fuertes declaraciones sobre su experiencia con Minujín.
Sureda expresó que la participación de Minujín en la serie le pareció "innecesaria". "Lo de Minugil estuvo de más, yo le digo así", comenzó diciendo el actor, quien aseguró que se cansó de guardarse su opinión. "Ya está Minugil, la gente no lo quiere ver más y no aporta nada a la serie", afirmó con total sinceridad.
Sureda reveló que su animosidad hacia Minujín surgió a raíz de un incidente en los premios Martín Fierro. El actor contó que, después de haber trabajado juntos en El Marginal, se lo cruzó y le estiró la mano para saludarlo, pero recibió un "corte de rostro". "Me metió un corte de rostro y ni me dio la mano. Se tomó el palo, cortada de rostro tipo Maradona", relató. Sureda, quien aseguró que en ese momento tenía la mejor con él, confesó que se quedó con una "espina" clavada.
El actor teorizó que la actitud de Minujín podría deberse a los celos. "El ego de los actores es complicado", señaló, y añadió: "El chabón era el protagonista de la primera temporada de El Marginal y el personaje que pegó fuerte fue el de Nicolás Furtado. Le debe haber jodido eso y después cuando pegó mi personaje tampoco le gustó".
Nacho Sureda fue aún más allá, asegurando que su ausencia en la cuarta y quinta temporada de la serie podría estar relacionada con la influencia de Minujín. "Después él fue productor asociado en la cuarta y quinta temporada y justo casualidad a mi no me llamaron", denunció. El actor, que nunca antes había contado esto, confesó que necesitaba "sacarlo" y le aconsejó a su colega que "vaya a terapia a resolver sus cosas".
Sureda finalizó su descargo calificando a Minujín como un "inseguro". También se refirió a unas declaraciones del actor en las que afirmó que no le gustaban los perros. "Permitime dudar de la persona que no le caen bien los perros y eso me la terminó de bajar", sostuvo. Finalmente, el actor hizo un comentario sobre el activismo de Minujín. "La juega de nacional y popular y salió a defender a la señora cuando la condenaron y nadie le cree", concluyó, haciendo referencia a su apoyo a Cristina Kirchner en el pasado. A modo de broma, Sureda agregó: "Ojala que pueda hacer algún spin off de mi personaje Pantera con el personaje de él y nos subimos al ring y después lo agarro en la ducha".
