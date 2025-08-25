Oscar Zago exigió investigar la ANDIS y advirtió: "Este caso puede dejar herido al Gobierno"

Al mismo tiempo, pidió que se extienda el debate hacia otras problemáticas, como el “criptogate $Libra” y la crisis sanitaria provocada por el fentanilo adulterado. Sobre este último caso fue categórico: “Ya tenemos cerca de 100 muertos y puede haber más. No se trata de un hecho menor, estamos frente a algo que podría equipararse a lo que fue Cromañón en términos de impacto social y político”.

Con su postura, Zago busca marcar un quiebre dentro de la dinámica del Congreso. Según dijo, no se trata de un ataque al Gobierno, sino de “cumplir con la responsabilidad institucional”.