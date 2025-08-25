Oscar Zago exigió investigar la ANDIS y advirtió: "Este caso puede dejar herido al Gobierno"
El diputado del MID reclamó una comisión investigadora en el Congreso y comparó la crisis del fentanilo con la tragedia de Cromañón.
El diputado nacional Oscar Zago, presidente del bloque del MID en la Cámara Baja, lanzó duras críticas al oficialismo tras las denuncias de presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según afirmó, la situación “le entró un balazo al Gobierno y lo puede dañar muchísimo” si no se avanza con rapidez en las investigaciones.
El legislador sostuvo que el Congreso no puede quedarse al margen de lo que calificó como uno de los mayores escándalos de la gestión actual y pidió la conformación de una comisión investigadora que actúe de manera independiente. En declaraciones televisivas, se refirió a la actitud del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y a los empresarios farmacéuticos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina.
“Si alguien no tiene nada que ocultar, no se fuga ni se esconde. Me genera sospechas que haya tantos asustados”, señaló. Además, cuestionó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por sus dichos sobre la vicepresidenta Victoria Villarruel. “No es correcto presentarla como enemiga del Gobierno cuando hay fotos de Spagnuolo junto a José Luis Espert”, apuntó.
El dirigente, que hasta 2024 encabezó el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados, insistió en que el escándalo de la ANDIS golpea de lleno al oficialismo, incluso en el terreno electoral. Recordó que el propio José Luis Espert, candidato en la provincia de Buenos Aires, expresó que este tema “arruinó” su campaña.
En ese sentido, el legislador advirtió que el caso no puede tratarse como un hecho aislado, sino como parte de una serie de irregularidades que merecen un seguimiento parlamentario.
Al mismo tiempo, pidió que se extienda el debate hacia otras problemáticas, como el “criptogate $Libra” y la crisis sanitaria provocada por el fentanilo adulterado. Sobre este último caso fue categórico: “Ya tenemos cerca de 100 muertos y puede haber más. No se trata de un hecho menor, estamos frente a algo que podría equipararse a lo que fue Cromañón en términos de impacto social y político”.
Con su postura, Zago busca marcar un quiebre dentro de la dinámica del Congreso. Según dijo, no se trata de un ataque al Gobierno, sino de “cumplir con la responsabilidad institucional”.
