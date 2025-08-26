Estafa $LIBRA: diputados reactivan este martes la comisión investigadora

milei caso libra.jpg

La vicepresidencia quedará en manos del candidato que ocupe el segundo lugar en ese recuento, mientras que la secretaría corresponderá al mismo grupo de bloques que eligió al presidente. Con este mecanismo, la oposición asegura la conducción de la comisión, al controlar al menos 136 diputados, más de la mitad de la Cámara.

El proyecto establece además que la comisión deberá presentar su informe final antes del 10 de noviembre.

En ese sentido, quien se encamina a resultar ungida como presidenta es la massista Sabrina Selva (Unión por la Patria) en la reunión prevista para este martes a las 14 hs.

La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade reconoció en diálogo con Diputados TV que una comisión investigadora sobre hechos que involucran al Gobierno debe ser conducida por la oposición, y dentro del conglomerado opositor el bloque mayoritario (es decir, Unión por la Patria) es el que debe llevar la presidencia.