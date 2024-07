Oscar Zago lanzó fuertes críticas a los diputados libertarios que visitaron a represores: "Mucha bronca"

Ante esto, muchas fueron las repercusiones y, desde el Gobierno, comenzaron a pronunciarse con opiniones distintas. Uno de los que habló al respecto fue Oscar Zago, extitular de la bancada libertaria en la Cámara de Diputados, luego de que el bloque de Unión por la Patria asegurara que pedirá explicaciones a esos legisladores por lo ocurrido.

"Yo también voy a pedir explicaciones a aquellos diputados, porque estoy absolutamente en contra de esa clase de actitudes", lanzó Zago, en diálogo con Radio Con Vos. "Cada uno en lo personal tiene sus cuestiones para defenderse, espero que los diputados den las explicaciones correspondientes al cuerpo", indicó, en relación a la Cámara Baja.

"Si me preguntás, en lo personal, yo no es que no iría a visitarlos... directamente si los tipos están ahí, pasaría muy lejos, porque me hubiese dado mucha bronca esos tipos que están muy bien procesados por la Justicia", manifestó en declaraciones radiales, dejando en clara su postura.

oscar zago sobre diputados que visitaron represores.mp4

Patricia Bullrich se despegó de la visita de diputados libertarios al represor Alfredo Astiz

Tanto Javier Milei como Patricia Bullrich trataron de despegarse del polémico hecho que marca una nueva grieta dentro del oficialismo: "Fue una decisión personal, cada uno debe hacerse cargo de lo que hace y esa es la libertad. Me parece que lo que estamos viviendo es una construcción de libertad y si hay alguien que considera que tiene que ir a ver a un detenido, porque ellos consideran que formó parte de un momento trágico de la Argentina, lo puede ir a ver", manifestó la Ministra de Seguridad en diálogo con Radio Rivadavia.

patricia bullrich Patricia Bullrich.

En este contexto, el juez Alejandro Slokar solicitó detalles de lo sucedido, algo que generó malestar en la cartera que conduce Bullrich: "Los diputados piden ingresar a la cárcel todo el tiempo. Cuando pedían ir a ver a Lázaro Báez o a De Vido, condenados, no preguntaban por qué", intentando asemejar a un detenido de un delito común con uno de lesa humanidad.

"Me sorprende que un Juez me pregunte por eso y no cuando entran agrupaciones de Derechos Humanos que entran a ver asesinos seriales. Midamos con la misma vara para todos", agregó.

Por su parte, el presidente Javier Milei opinó: "Es voluntad de ellos, yo no lo hubiera hecho. Los liberales no somos manada. No manejo a la gente a control remoto. En este espacio tenemos libertad. Qué libertad tendrían, si hacen lo que yo les digo", concluyó.