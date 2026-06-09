Caso Manuel Adorni: la Justicia analiza el contenido del celular del contratista

El contratista sostuvo que el funcionario le manifestó su intención de conversar con él y que incluso le ofreció asistencia vinculada con su comparecencia judicial. Esa circunstancia llevó a los investigadores a ordenar un análisis exhaustivo del dispositivo.

Además de las comunicaciones recientes, la Justicia procura reconstruir los intercambios relacionados con la contratación, ejecución y pago de las remodelaciones que el testigo describió durante su declaración. Tabar afirmó que los trabajos fueron abonados en efectivo y detalló diversas intervenciones realizadas en la propiedad.

La medida se enmarca en la causa a cargo del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes también avanzan sobre otros aspectos patrimoniales del funcionario, entre ellos movimientos financieros, operaciones con activos digitales y gastos vinculados a viajes y reformas inmobiliarias.

Con la información extraída del celular ya disponible, los investigadores esperan determinar si los registros digitales aportan nuevos elementos para esclarecer el origen de los fondos utilizados en las obras y el vínculo mantenido entre el contratista y el jefe de Gabinete.

Mientras tanto, el fiscal ya trabaja en el requerimiento de justificación patrimonial, un paso anterior a la indagatoria en las causas por enriquecimiento ilícito.