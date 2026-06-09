Alejandra Monteoliva dejó mudo a Luis Majul al destacar a Provincia por la despedida a Indio Solari

"Trabajábamos en una hipótesis de 400 mil personas. Ni el Congreso, ni Casa Rosada ni ningún espacio urbano garantizaba esa cantidad de gente. Tecnópolis... era lo único que teníamos a nuestro alcance, pero con algunas consideraciones porque íbamos a tener que cortar la General Paz", argumentó la ministra para explicar por qué se priorizó un predio abierto en la Provincia.

monteoliva majul

Sorpresivo respaldo a la gestión bonaerense por la despedida de Indio Solari

Durante el reportaje, el conductor intentó buscar una declaración ríspida de la ministra hacia el Ministerio comandado por Javier Alonso, sugiriendo una intencionalidad política por parte del gobierno provincial al recibir el evento.

Sin embargo, Monteoliva se plantó en un plano estrictamente técnico y elogió el despliegue en el sur del conurbano. "Sí", respondió de manera tajante cuando Majul le preguntó de forma directa si consideraba que el operativo había estado bien realizado.

Acto seguido, la funcionaria desactivó cualquier tipo de especulación partidaria. "No sé si hubo aprovechamiento político por parte de la operación", sentenció.

Para cerrar el tema, la titular de la cartera de Seguridad de la Nación reveló que se comunicó directamente con sus pares de la provincia de Buenos Aires para felicitarlos por el resultado del operativo de control, que mantuvo el orden en una jornada de altísima sensibilidad popular.

"El operativo nos dejó muy tranquilos cómo se organizó. Se lo dije a Alonso (ministro de Seguridad bonaerense). Técnicamente fue correcto y salió todo bien", concluyó Monteoliva, priorizando el éxito de la seguridad pública por encima de las tensiones políticas de la jornada.