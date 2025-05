Paro de colectivos: en un día clave, delegados disidentes le reclaman mayor firmeza a la UTA

delegado uta

Los choferes de colectivos de distintas líneas que circulan por el AMBA advirtieron en diálogo con C5N que "los trabajadores ya no pueden más y están haciendo oídos sordos a los reclamos. No estamos de acuerdo en la forma en que nuestro gremio está manejando la paritaria".

Y sentenciaron: "ya tuvimos reuniones previas y no queremos que sigan dilatando esto, queremos que no tengan decisiones tibias, queremos que luchen y estén a la altura de lo que les está pasando a nuestros compañeros. Que el consejo directivo ponga lo que tenga que poner porque los trabajadores ya no dan más".

Muchos de los choferes reunidos frente a la sede de a UTA aseguraron que desde hace poco más de un año debieron comenzar a recurrir a otros trabajos para poder completar el devaluado salario que cobran por estar detrás del volante del colectivo todos los días.

"Termino de trabajar y me voy a manejar el DiDi" contó uno de los choferes y abundó: "hace 14 años que trabajo en la Línea 39 y nunca me pasó de que no me alcance la plata, nunca me pasó de cobrar y no llegar siquiera a cubrir los gastos básicos en el mes y tener que recurrir a otra cosa y ya hace un año que me pasa esto. Trabajo 9 horas y después salgo con el auto otras 3 o 4 horas más por día".

Paro de colectivos

El gobierno de Milei intentará destrabar este lunes la empantanada discusión paritaria y evitar así el paro de colectivos que afectará este martes a los servicios que se prestan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Sin embargo desde el gremio que conduce Fernández ya advirtieron a los pasajeros que "no tengan esperanza" de que se levante la medida de fuerza de mañana porque, aseguraron, desde la gestión libertaria no hay voluntad de que se llegue a un acuerdo.

Así lo advirtió este lunes el Secretario Gremial de UTA, Gabriel Gusso, quien en diálogo con Radio Urbana Play aseguró que "el paro está confirmado para mañana" y sentenció: "no tengan ninguna esperanza porque la política del gobierno sigue siendo la misma que tenía con el secretario de Transporte saliente (Franco Mogetta) que es homologar acuerdos que tengan un tope del 1% mensual".

"Y en esas condiciones, y ya habiendo vencido el plazo de conciliación obligatoria, estamos habilitados para hacer el paro y no creo que se levante porque no hay intenciones de aumentar más allá del 1% mensual. No va a haber ningún tipo de acuerdo", señaló tajante Gusso.

La UTA reclama una actualización salarial en línea con el avance de la inflación y pretende elevar el salario básico de 1,2 millones de pesos a 1,7 millones de pesos mensuales.

El paro afectará a más de 300 líneas de colectivos en el AMBA, así como servicios en provincias del interior como Córdoba, Rosario, Mendoza y Tucumán. Se estima que alrededor de 9 millones de pasajeros podrían verse afectados.

"Por un lado te piden que levantemos el paro y por el otro te dicen que van a homologar el acuerdo únicamente si no supera el 1% mensual que ponen de tope, así que estamos en la misma situación que si siguiese Mogetta", siguió Gusso y advirtió: "ayer escuchaba al presidente de Cetuba (Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires) que dice que ellos no se van a presentar a las paritarias y bueno, es lo que dice UTA, si ellos no se presentan entonces no hay nada más para hablar, el paro es cantado, no hay razón para que lo levantemos".